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Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!

Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra çözülen Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir? 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in oğlu, torunu, gelini ve iki dünürü geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan katil zanlılarından tüm Türkiye'yi sevindiren haber geldi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma sırasında verdikleri tepkiler ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Müge Anlı'daki Hacer Cengiz cinayetinde yaşananlar...

11.03.2019 11:30 - Son Güncelleme: 11.03.2019 11:42
Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!

BİR CİNAYET DAHA AYDINLANDI!

Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı ve ekibi, 6 yıl sonra faili meçhul dosyasının yeniden açılmasını sağladı ve dosya cinayet dosyayı olarak sonuçlandı.

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Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!

Geçtiğimiz Cuma günü oğul, gelin, torun ve dünürlerin de içinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Müge Anlı, Hacer Cengiz'in oğlu Mahmut Cengiz ve torunu hakkında canlı yayında kan donduran bilgiler paylaştı.

Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!

Annesinin gömüldüğü yeri farklı gösteren oğlu Mahmut Bey'den sonra torunu devreye girdi. Yaşlı kadının cesedi, torununun gösterdiği arazide bulundu.

Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!

Katil zanlıların ilk ifadeleri alındı. Gelin Leyla Hanım, susma hakkını kullanırken, torunun verdiği ifade Müge Anlı canlı yayınında konuşulanlardan farklıydı.

Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!

"ANNEM BABAANNEMİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ"

Hacer Cengiz'in torunu ifadesinde, "Annem babaannemi boğarak öldürdü." bilgisini paylaştı. Gözaltına alınan katil zanlıları 8 Mart Cuma günü sağlık kontrolünden geçirildi.

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