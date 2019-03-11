Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!

BİR CİNAYET DAHA AYDINLANDI!

Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı ve ekibi, 6 yıl sonra faili meçhul dosyasının yeniden açılmasını sağladı ve dosya cinayet dosyayı olarak sonuçlandı.