Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!
Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra çözülen Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir? 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in oğlu, torunu, gelini ve iki dünürü geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan katil zanlılarından tüm Türkiye'yi sevindiren haber geldi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma sırasında verdikleri tepkiler ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Müge Anlı'daki Hacer Cengiz cinayetinde yaşananlar...
11.03.2019 11:30
- Son Güncelleme: 11.03.2019 11:42
BİR CİNAYET DAHA AYDINLANDI!
Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı ve ekibi, 6 yıl sonra faili meçhul dosyasının yeniden açılmasını sağladı ve dosya cinayet dosyayı olarak sonuçlandı.
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