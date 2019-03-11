Nöbet dizisi 3. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Pazar akşamı yayınlanan 2. bölümde, Ekip, Yiğit'in bulduğu adrese operasyon düzenliyor. Hainler kadınlar ve çocukları kaçırıyor. Yiğit ve Barış Kalender hainlerin peşine düşüyor. Öte yandan dizinin gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü için paylaşılan fragmanda, ekibin çocukları kurtarmaya gittiği fakat hain saldırıyla karşı karşıya kaldığı görülüyor. İşte Nöbet 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm özeti...

Nöbet 3. yeni bölüm fragmanı;

Hatay'ı Türkiye'den ayırma planları yapan Jennifer'ın, Ziya Cevran'a Hatay Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığını teklif ettiği heyecan dolu tanıtımda Yiğit Yüzbaşı, eşini kaçıran teröristi affetmiyor. Kaçırılan çocukları kurtarmak isteyen Jandarma Kuvvetleri tuzağa düşerken, Şahin Efendi torunu Seher için gözyaşı döküyor.

NÖBET 2. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kurulan tuzağın farkına varıp çatışmaya giren ve patlama yüzünden yaralanan Barış Kalender'in ilk yanına varanlar Kerem ve Melik oluyor. Barış Kalender'in yanına gidip durumunu kontrol eden Kerem bilincinin açık olduğunu görünce rahat bir nefes alsa da saplanan demir parçasını görünce endişesi artıyor. Ekibinde olaya el atması ile çatışma bölgesi temizleniyor.

Camda babasının yolunu gözleyen Şirin, Zühtü'nün geldiğini görünce önce boynuna atlıyor ama sonra çatışmanın hesabını soruyor. Zühtü içinse akşam daha bitmiyor, Şahin kapıyı açar açmaz karşısında Ziya Cevran'ın kızını karşısında görüyor. Kızının durmadan Zühtü'nün yanında çıkmasına sinirlenen Ziya Cevran ise hesap sormaya başlıyor.

Barış Kalender'e tuzak kuran hainlerin peşine düşen Yiğit onları dinlendikleri yere kadar takip ediyor. Birinin tuvalet için ekipten uzaklaşmasını fırsat bilin Yiğit, arkadan yaklaşıp adamın boynunu kırıp, elbiselerini alıyor. Kılık değiştirip adamların içine sızan Yiğit bir bomba ile hepsini indiriyor.

Kerem, Barış Kalender'i daha iyi tedavi edilebilmesi için hastaneye kaldırıyor. Birden gözlerini hastanede açan Barış Kalender, Kerem'e röntgen çektiği için kızsa da Kerem'in röntgeni kendi hariç kimsenin görmediğini söylemesi ile sakinleşiyor. Hayatı boyunca üstlerine yalan söylemediğini söyleyen Barış Kalender, oğluna kendi böbreğini vermek zorunda kaldığını anlatıyor.

Melik'in yanına giden Barış Kalender, baş sağlığı diledikten sonra olan biteni dinlemeye başlıyor. Şerbetinden bir yudum alan Melik, Ziya Cevran hakkında bilgi vermeye başlıyor. Ziya'nın para ve gücü seçtiğini söyleyen Melik, Ziya'nın dedesinin kahramanlığını anlattıktan sonra çocuklarının bu kahramanlığı para için kullandığını ekliyor.

Yolda giderken postanenin önünde Ziya Cevran'ın adamlarını gören Kerem hemen araçtan inip yanlarına gidiyor. Burada ne iş yaptıklarını soran Kerem adamlara postaneye ya da Namık'a bir şey olursa onlardan bileceğini söyleyip buradan gitmelerini istiyor. Postaneden sonra eczaneye giden Kerem karşısında Şirin'i görünce ne yapacağını şaşırıyor. Şirin'in peşinden gitmeye başlayan Kerem yine Şirin'in ters yanıyla karşılaşıyor ama bu sefer işe Çetin'de dahil oluyor.

Okulu kırıp çam fıstığı toplamaya giden çocuklar, öğretmenine yakalanıyor. Çocuklara ortalık karışık bir zamanda ortadan kayboldukları için kızan öğretmen, çocukların üzgün halini görünce dayanamıyor. Çocukları izleyen teröristler ise görülme korkusu yüzünden hem çocuklar ve öğretmeni hem de Şirin'i kaçırıyor. Hainlerin görmemesi sayesinde kurtulan çocukları bulan Zeynep ise çocukları Jandarmaya yollayıp hainlerin peşinden gidiyor.

Kadın ve çocukları alıp mekana geri dönen teröristler mekanın basıldığını anlayınca geri dönmeye karar veriyor. Mekanda adamların gelmesini bekleyen Yiğit ise kötü haberi alıyor. Teröristleri bir gölge gibi takip etmeye başlayan Zeynep adamların izini kaybediyor. Takip edildiğini anlayan teröristler Zeynep'i yakılabilmek için Şirin'i yem olarak kullanıp onu tuzağa çekiyor.

Yiğit'in bilgisi ile teröristlerin mekânını bulan ekip hemen harekete geçiyor. Etraftaki adamları sessizce tek tek indiren ekip mekâna adım adım yaşlaşıyor. Evlerin kapısına kadar gelen askerler kamerayla içeriyi kontrol edip mekanı basıyor. Uzunca izlediği adamı evlerin birinde bulan Yiğit ise aradağı adamın nerede olduğunu soruyor.

Yiğit'in bilgisi ile teröristlerin mekânını bulan ekip hemen harekete geçiyor. Etraftaki adamları sessizce tek tek indiren ekip mekâna adım adım yaşlaşıyor. Evlerin kapısına kadar gelen askerler kamerayla içeriyi kontrol edip mekanı basıyor. Uzunca izlediği adamı evlerin birinde bulan Yiğit ise aradağı adamın nerede olduğunu soruyor.