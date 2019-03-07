ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram ve Hacer Cengiz'in başına neler geldiği araştırılmaya devam ediyor. Asım Bayram olayıyla ilgili çelişkili ifadeler ve kayıp çantanın sırrı ne? 83 yaşındaki Hacer Cengiz'i oğlu, gelini, torunu ve dünürü mü öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında bugün, her iki olay hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 7 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...