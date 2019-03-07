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  • 07.03.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 10:28

canlı yayında 83 yaşındaki yle ilgili detayları anlatacak! (7 Mart)

canlı yayınında 83 yaşında bir anda ortadan kaybolan yle ilgili tüm detayları açıklayacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, oğlu, gelini, torunu ve dünürü gözaltına alınan 83 yaşındaki Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili ilginç gelişmeler yaşanacak. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, (7 Mart) ı izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında ve Hacer Cengiz'in başına neler geldiği araştırılmaya devam ediyor. Asım Bayram olayıyla ilgili çelişkili ifadeler ve kayıp çantanın sırrı ne? 83 yaşındaki Hacer Cengiz'i oğlu, gelini, torunu ve dünürü mü öldürdü? ında bugün, her iki olay hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 7 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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