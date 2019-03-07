Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Hacer Cengiz olayında son durum nedir?

Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet kan dondurdu. 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in katil zanlısı olarak oğlu, gelini, torunu ve dünürü gözaltına alındı. Müge Anlı'nın 6 yıl önceki olayı yeniden ele alması ve jandarma ekiplerinin devreye girmesiyle Hacer Cengiz cinayetinin korku dolu ölümüyle ilgili gerçekler ortaya çıktı. (15 Ocak 2014'te öldürülen) 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in cesedi kendi tarlasında aranıyor. Peki, Hacer Cengiz olayında son durum nedir? İşte (7 Mart) Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

07.03.2019 12:32 - Son Güncelleme: 07.03.2019 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





