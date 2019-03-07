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Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Hacer Cengiz olayında son durum nedir?

Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet kan dondurdu. 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in katil zanlısı olarak oğlu, gelini, torunu ve dünürü gözaltına alındı. Müge Anlı'nın 6 yıl önceki olayı yeniden ele alması ve jandarma ekiplerinin devreye girmesiyle Hacer Cengiz cinayetinin korku dolu ölümüyle ilgili gerçekler ortaya çıktı. (15 Ocak 2014'te öldürülen) 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in cesedi kendi tarlasında aranıyor. Peki, Hacer Cengiz olayında son durum nedir? İşte (7 Mart) Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

07.03.2019 12:32 - Son Güncelleme: 07.03.2019 12:35
Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir?

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!

Müge Anlı 6 yıl önce yaşanan Hacer Cengiz cinayetini, jandarma ekipleriyle birlikte aydınlattı. 83 yaşındaki Hatice Cengiz olayı nedir? işte detaylar...

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Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir?

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 yıl önce işlenen Hacer Cengiz cinayeti ile ilgili itiraf geldi. Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'ni oğlu Mahmut, gelini Lale ve torunu Ali Uğur cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir?

Yaşlı kadının oğlu Mahmut Cengiz ifadesinde annesini gömdüğünü itiraf etti. Vicdansız adam annesinin cesedini yıllarca bakın neden ve nerede saklamış.

Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir?

Annelerinin bulunması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da çıkan oğlu Mahmut Cengiz ve gelini Lale Cengiz'nin, olay tarihindeki telefon sinyallerini inceleyen 4 kişilik özel ekip, kayıp ihbarından yaklaşık 10 gün önce gece vaktinde köyden bir traktörün çıkış yaptığını belirledi.

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Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir?

Köyde yaşayan bir kişinin de ifadesinde, ihbardan 10 gün önce ailenin traktörünün gece vakti köyün dışına çıktığını söylemesi üzerine teknik takibi derinleştiren ekip, kayıp kadının oğlunun cep telefonunun köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir araziden sinyal verdiğini tespit etti.

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