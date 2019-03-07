Başarılı kadınlar Hercai setinde bir araya geldi. Atv'nin heyecanla beklenen ve 15 Mart Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek yeni dizisi Hercai'nin çekimlerinin gerçekleştiği Mardin'de, Türkiye'nin en başarılı iş kadınlarından biri olan Güler Sabancı seti ziyaret ederek oyunculara yayın hayatlarında başarılar diledi.

HERCAİ 1. BÖLÜM 4. FRAGMAN İZLE