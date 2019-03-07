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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 13:54

setinde kadın dayanışması! Hercai ne zaman başlıyor? Hercai 1. bölüm 4. yeni fragmanı izle

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 'Dizi Atv'de izlenir' sloganıyla birbirinden başarılı dizi ve programlar sunan Atv'nin yeni efsanesine 8 gün kaldı. Başarılı kadınlar Hercai setinde bir araya geldi. ’nin çekimlerinin gerçekleştiği Mardin’de, Türkiye’nin en başarılı iş kadınlarından biri olan Güler Sabancı seti ziyaret ederek oyunculara yayın hayatlarında başarılar diledi.

Başarılı kadınlar Hercai setinde bir araya geldi. Atv'nin heyecanla beklenen ve 15 Mart Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek yeni dizisi Hercai'nin çekimlerinin gerçekleştiği Mardin'de, Türkiye'nin en başarılı iş kadınlarından biri olan Güler Sabancı seti ziyaret ederek oyunculara yayın hayatlarında başarılar diledi.

HERCAİ 1. BÖLÜM 4. FRAGMAN İZLE

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