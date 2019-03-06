Kuzgun dizisi her hafta saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dila'nın Kuzgun'a sürpriz yaptığı yeni bölümde yaşananlar izleyicileri ekran başına kitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanında neler yaşandığını merak etmeye başladı. Peki, Kuzgun 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken önemli detaylar...

KUZGUN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun dizisi 4. bölümüyle izleyenleri şaşırtmaya devam etti. İzleyiciler şimdi gözünü Kuzgun 5. bölüm fragmanına çevirdi. Oyuncu kadrosunda Barış Arduç ile Burcu Biricik'in yer aldığı Kuzgun'un yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ancak Kuzgun dizisinin 5. bölümünden ilk sahne yayınlandı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzgun, yaralı haldeki Rıfat'ı da alır ve olay yerinden hızla uzaklaşırlar. Ancak arkalarında çok önemli bir delil ve bir de görgü tanığı bırakmışlardır. Şeref'in vurulduğu haberi çok kısa bir süre sonra Bora'ya ulaşır. Bu haberi, zoraki getirildiği restoranda Dila da öğrenir ve tavırlarından hiç hoşlanmamış olsa da Bora'yı yalnız bırakmaz.

KARTAL ABİSİNİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Kartal, Kuzgun'un ağabeyi olduğunu öğrenir, yolunu gözler ve yılların özlemiyle mahallede önüne çıkar. Bu anlara Meryem de şahit olur ve Kuzgun'un vereceği tepkiyi, gizlice takip eder. Kumru da Kuzgun'un karşısına çıkar ve tamirhanedeki yangınla ilgisi olup olmadığını sorar. Aldığı cevap Kumru'yu şoke eder.

DİLA VE MERYEM'İN BÜYÜK YÜZLEŞMESİ

Dila ile Meryem arasında da yıllar sonra büyük bir yüzleşme yaşanacaktır. Dila, Kuzgun'a doğumgünü sürprizi yapar. Mutlu başlayan, sürprizlerle renklenen, romantizmle örülen, Dila'nın Kuzgun'a aşık olduğunu itiraf etmesiyle rüyaya bürünen günleri, ikisinin de hiç tahmin edemeyecekleri bir şekilde sonlanır.

BORA BABASININ KATİLİNİN PEŞİNDE

Öte yandan Bora, babasının öldürülmesiyle ilgili her bir ayrıntıyı titizlikle incelemekte ve adım adım iz sürmektedir. Büyük bir savaş kapıdadır ve bu savaşın, intikam planını ilmik ilmik ama sapasağlam ören Kuzgun'u da içine alması kaçınılmazdır.

KUZGUN 5. BÖLÜMDEN İLK SAHNE