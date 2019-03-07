Müge Anlı'daki Hacer Cengiz'in cesedine ulaşıldı! İtiraftan sonra Cengiz'in torununun gösterdiği tarlada neler yaşandı?
Müge Anlı canlı yayınında gelen itiraf sonrası başlatılan arama çalışmalarından acı haber geldi. 6 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hatice Cengiz'in cesedine ulaşıldı. Yaşlı kadının oğlu Mahmut, gelini Lale ve torunu Ali Uğur cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. İşte Müge Anlı'nın bugünkü programında aranan Hacer Cengiz olayında son durum...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 yıl önce işlenen Hacer Cengiz cinayeti ile ilgili itiraf geldi. Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'ni oğlu Mahmut, gelini Lale ve torunu Ali Uğur cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
MÜGE ANLI'DAKİ HACER CENGİZ'İN CESEDİNE ULAŞILDI! O ANLARI TIKLAYIP İZLEYEBİLİRSİNİZ...
"TRAKTÖRLE GÖTÜRÜP GÖMDÜK"
Soruşturmayı derinleştiren ekip, iki gün önce yaşlı kadının oğlu Mahmut,gelini Lale ve torunu Ali Uğur cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Kayıp kadının oğlu M.C. ifadesinde, eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak, traktörle köyün yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylediği öğrenildi.
2014 yılında Susuz köyünde meydana gelen olayda kendisinden yaklaşık 45 gün haberalınamayan ve bir anda ortadan kaybolan Cengiz'i bulmak için adeta tüm şehir seferber olmuş, jandarma ve AFAD tarafından kurulan ekipler ile yaşlı kadın her yerde aranmıştı. Göletlerde dahi botlarla yaklaşık 2 ay boyunca aranan yaşlı kadın hiçbir yerde bulunamamış ve arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı.
Soruşturmanın peşini bırakmayan jandarma ekipleri teknik takip ve mevcut delillere istinaden yaşlı kadının oğlu Mahmut Cengiz, gelini Lale Cengiz ve torunu Ali Uğur gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve yapılan sorgulama sonucunda suçlarını itiraf eden aileden torun M.C.'nin gösterdiği tarlada yapılan ve 2 gün süren çalışma sonucunda Hacer Cengiz'in cesedine ulaşıldı.