Müge Anlı'daki Hacer Cengiz'in cesedine ulaşıldı! İtiraftan sonra Cengiz'in torununun gösterdiği tarlada neler yaşandı?

2014 yılında Susuz köyünde meydana gelen olayda kendisinden yaklaşık 45 gün haberalınamayan ve bir anda ortadan kaybolan Cengiz'i bulmak için adeta tüm şehir seferber olmuş, jandarma ve AFAD tarafından kurulan ekipler ile yaşlı kadın her yerde aranmıştı. Göletlerde dahi botlarla yaklaşık 2 ay boyunca aranan yaşlı kadın hiçbir yerde bulunamamış ve arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı.