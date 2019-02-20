ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Adem Kara cinayetinin gerçekleri araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin merak ettiği su kuyusunda cesedi bulunan Adem Kara'yı kim öldürdü? 20 Şubat Müge Anlı canlı yayınında Adem Kara cinayetiyle ilgili akrabalar neler söyleyecek? Cnayetin baş şüphelisi kim ve su kuyusunu ilk kim açtı? Soruların cevabı için 20 Şubat Müge Anlı canlı izleyin...