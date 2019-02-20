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  • 20.02.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 10:11

canlı yayınında su kuyusunda cesedi bulunan cinayetiyle ilgili korkunç gerçekler!

canlı yayınında cinayetinin sır perdesi aralanıyor mu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 48 yaşındaki Adem Kara cinayetiyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Herkesin merak ettiği 'Adem Kara'yı kim öldürdü?' sorusunun cevabı, da araştırılmaya devam ediyor.

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