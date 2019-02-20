Müge Anlı'daki Palu ailesine yönelik iddianame kabul edildi! Tuncer Ustael öldürmeden önce kredi çektirmişti...

Savcıya göre 'sadist ve hesapçı bir kişiliğe sahip olan şüpheli' baldızı Meryem'i öldürmeyi tasarladı. Sonra da Meryem'in kocasından dolayı aldığı ölüm aylığını çekebilmesi için maktule Meryem tahnal'a annesi Hava adına noterden vekâletname verdirdi.