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Müge Anlı'daki Palu ailesine yönelik iddianame kabul edildi! Tuncer Ustael öldürmeden önce kredi çektirmişti...

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Palu ailesi dehşetinde son durum... Her şey baba Harun Palu'nun kızı Meryem Tahnal'ı bulmak için Müge Anlı'ya çıkalım demesiyle başladı. Müge Anlı, titiz çalışmaları ve çapraz soruları sonucunda Palu ailesi hikayesinin iç yüzünü öğrendi. Damat Tuncer Ustael'in ve Palu ailesinin hikayesi ise tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Palu ailesi ve Tuncer Ustael'e yönelik hazırlanan iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

20.02.2019 10:47 - Son Güncelleme: 20.02.2019 10:47
Müge Anlı'daki Palu ailesine yönelik iddianame kabul edildi! Tuncer Ustael öldürmeden önce kredi çektirmişti...

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan, Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA PALU AİLESİNİN GÖZALTI ANI - TIKLA

Müge Anlı'daki Palu ailesine yönelik iddianame kabul edildi! Tuncer Ustael öldürmeden önce kredi çektirmişti...

Palu ailesine yönelik kabul edilen iddianameye göre merhume Meryem Tahnal, Ahmet Tahnal ile evlenerek İstanbul'a yerleşti. İki çocuğu olan Meryem, 2006'da eşini terk ederek Kocaeli Körfez'deki ailesinin yanına geldi.

Müge Anlı'daki Palu ailesine yönelik iddianame kabul edildi! Tuncer Ustael öldürmeden önce kredi çektirmişti...

Eşini İstanbul'a geri götürmek için geldiğinde çıkan kavgada baba Harun Palu av tüfeği ile damadı Tahnal'ı öldürdü ve cezaevine girdi. Bu durumu fırsat bilen ailenin damat Tuncer Ustael ise İstanbul'dan Kocaeli Körfez'e geldi.

Müge Anlı'daki Palu ailesine yönelik iddianame kabul edildi! Tuncer Ustael öldürmeden önce kredi çektirmişti...

Kayınvalidesi Hava Palu'yu, kayınbiraderleri İsa ve Fatih Palu'yu ve baldızı Melek'i, öldürülen Ahmet Tahnal'ın yakınlarının kendilerini öldüreceklerini söyleyerek korkuttu. Evlerine büyü yapıldığını söyleyerek kayınvalidesi Hava Palu aracılığı ile kayınpederine ait 4 katlı bir binayı ve İstanbul'daki bir daireyi üzerine devraldı.

Müge Anlı'daki Palu ailesine yönelik iddianame kabul edildi! Tuncer Ustael öldürmeden önce kredi çektirmişti...

Savcıya göre 'sadist ve hesapçı bir kişiliğe sahip olan şüpheli' baldızı Meryem'i öldürmeyi tasarladı. Sonra da Meryem'in kocasından dolayı aldığı ölüm aylığını çekebilmesi için maktule Meryem tahnal'a annesi Hava adına noterden vekâletname verdirdi.

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