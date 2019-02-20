Müge Anlı'daki Palu ailesine yönelik iddianame kabul edildi! Tuncer Ustael öldürmeden önce kredi çektirmişti...
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Palu ailesi dehşetinde son durum... Her şey baba Harun Palu'nun kızı Meryem Tahnal'ı bulmak için Müge Anlı'ya çıkalım demesiyle başladı. Müge Anlı, titiz çalışmaları ve çapraz soruları sonucunda Palu ailesi hikayesinin iç yüzünü öğrendi. Damat Tuncer Ustael'in ve Palu ailesinin hikayesi ise tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Palu ailesi ve Tuncer Ustael'e yönelik hazırlanan iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
20.02.2019 10:47
- Son Güncelleme: 20.02.2019 10:47
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan, Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Kayınvalidesi Hava Palu'yu, kayınbiraderleri İsa ve Fatih Palu'yu ve baldızı Melek'i, öldürülen Ahmet Tahnal'ın yakınlarının kendilerini öldüreceklerini söyleyerek korkuttu. Evlerine büyü yapıldığını söyleyerek kayınvalidesi Hava Palu aracılığı ile kayınpederine ait 4 katlı bir binayı ve İstanbul'daki bir daireyi üzerine devraldı.
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