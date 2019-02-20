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Müge Anlı'daki Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı! Hava Palu: Ağzından köpükler gelmeye başladı

Müge Anlı canlı yayınında işledikleri cinayetleri örtbas etmek için binbir türlü yalan söyleyen Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı. 11 yıl önce işlenen Meryem Tahnal cinayetiyle ilgili dehşet veren gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkarttığı ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girip katil zanlılarını gözaltına almasıyla başlayan Palu ailesi hikayesinde son durum nedir? İşte cinayetin baş faili Tuncer Ustael hakkında anne Hava Palu'nun verdiği ifade...

20.02.2019 13:15 - Son Güncelleme: 20.02.2019 13:15
Müge Anlı'daki Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı! Hava Palu: Ağzından köpükler gelmeye başladı

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan dehşet verici gerçeklerin ardından canlı yayında tutuklanan Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı. İsa ve Hava Palu, Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı nasıl öldürdüğünü anlattı!

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Müge Anlı'daki Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı! Hava Palu: Ağzından köpükler gelmeye başladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Müge Anlı'daki Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı! Hava Palu: Ağzından köpükler gelmeye başladı

PALU AİLESİ'NE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İlk duruşması 8 Nisan'da görülecek olan Palu ailesi davasının iddianamesinde, "kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamalarının yöneltildiği tutuklu sanıklar Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael, annesi Hava Palu, kardeşleri İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müge Anlı'daki Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı! Hava Palu: Ağzından köpükler gelmeye başladı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın biri çocuk iki kişinin ölümü ve diğer birçok muamma ile gündeme gelen Palu ailesine ilişkin hazırladığı ve Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamesinde zanlıların detaylı ifadeleri de yer aldı.

Müge Anlı'daki Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı! Hava Palu: Ağzından köpükler gelmeye başladı

PALU AİLESİ'NİN BİLİNMEYENLERİ

İfadelerde baş fail Tuncer Ustael ile öldürülen Meryem'in annesi Hava Palu'nun birbiriyle çelişen ve karşılılıklı suçlamalar içeren beyanları dikkat çekiyor. İfadelerde olayların akışı ve gerçekleşmesine dair bugüne kadar bilinmeyen detaylar da yer alıyor.

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