Müge Anlı'daki Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı! Hava Palu: Ağzından köpükler gelmeye başladı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın biri çocuk iki kişinin ölümü ve diğer birçok muamma ile gündeme gelen Palu ailesine ilişkin hazırladığı ve Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamesinde zanlıların detaylı ifadeleri de yer aldı.