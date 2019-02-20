Müge Anlı'daki Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı! Hava Palu: Ağzından köpükler gelmeye başladı
Müge Anlı canlı yayınında işledikleri cinayetleri örtbas etmek için binbir türlü yalan söyleyen Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı. 11 yıl önce işlenen Meryem Tahnal cinayetiyle ilgili dehşet veren gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkarttığı ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girip katil zanlılarını gözaltına almasıyla başlayan Palu ailesi hikayesinde son durum nedir? İşte cinayetin baş faili Tuncer Ustael hakkında anne Hava Palu'nun verdiği ifade...
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan dehşet verici gerçeklerin ardından canlı yayında tutuklanan Palu ailesinin ifadeleri ortaya çıktı. İsa ve Hava Palu, Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı nasıl öldürdüğünü anlattı!
MÜGE ANLI'DAKİ CANİ TUNCER USTAEL'İN EVİNDEN ÇIKANLAR! - TIKLA
PALU AİLESİ'NE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
İlk duruşması 8 Nisan'da görülecek olan Palu ailesi davasının iddianamesinde, "kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamalarının yöneltildiği tutuklu sanıklar Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael, annesi Hava Palu, kardeşleri İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.