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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 10:40

41. bölümde Nefes’in seçimi ne olacak?

İzlenme rekorları kıran bu akşam ekrana gelecek. Konusu ve oyuncularıyla çok sevilen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir güzel hayaller kurarken Nefes sevdasından vazgeçmeye hazırlanmaktadır. Peki Nefes nasıl bir karar verecek?

Sen Anlat Karadeniz Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Tahir hapisten kaçarak oğlu ile karısına kavuşuyor. Nefes ise Tahir'in kaçak yaşamasını istemediğinden farklı planlar kurmaya başlıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in heyecan dolu yeni bölüm fragmanları…

SEN ANLAT KARADENİZ 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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