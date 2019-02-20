Sen Anlat Karadeniz Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Tahir hapisten kaçarak oğlu ile karısına kavuşuyor. Nefes ise Tahir'in kaçak yaşamasını istemediğinden farklı planlar kurmaya başlıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in heyecan dolu yeni bölüm fragmanları…



SEN ANLAT KARADENİZ 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI