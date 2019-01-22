Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.01.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 11:09

37. yeni bölüm fragmanı: Seninki sevda değil, merhamet! izle

kalığı yerden devam ediyor. Atv'nin efsane dizileri arasında yer alan, reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Vedat, yeni bölümde kötülüğe doymuyor. Tahir Yiğit'i kurtarmak için harekete geçerken, Kaleli ailesi için Vedat yine tehlikeli tuzaklar peşinde koşuyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Saniye ölecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Sen Anlat Karadeniz'de sular durulmuyor. 3 hafta ayrılığın ardından Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Vedat'ı öldürmeye teşebbüs eden kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken, aileleri onlara destek oluyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde izleyici nelerle karşılaşacak? İşte sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm fragmanı: Seninki sevda değil, merhamet! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar