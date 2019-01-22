Sen Anlat Karadeniz'de sular durulmuyor. 3 hafta ayrılığın ardından Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Vedat'ı öldürmeye teşebbüs eden kadınlar hapis hayatına alışmaya çalışırken, aileleri onlara destek oluyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde izleyici nelerle karşılaşacak? İşte sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE