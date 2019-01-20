Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 23 Ocak Çarşamba akşamı yeniden izleyicisinin karşısında olacak. Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten hapise giren Nefes'i kurtarmak için her yolu deneyen Tahir başarılı olabilecek mi? Vedat'ın planlarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de evin annesi Saniye Hanım'ı ölüm tuzağına çeken Vedat, Saniye Kaleli'nin hayatına son mu veriyor? Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm 2. fragmanda yaşanan gelişmeler herkesi şok edecek...
Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 2. fragmanı izle20 Ocak 2019, Pazar
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