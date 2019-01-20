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Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 1. fragman izle

20 Ocak 2019, Pazar

Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ilk fragman yayınlandı. Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten hapise giren Nefes ve diğer Kaleli ailesi üyelerini, Sen Anlat Karadeniz 37. bölümde neler bekliyor? Tahir, Nefes'i hapishaneden çıkartmak için elinden geleni ardına koymayacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm 1. fragman...


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