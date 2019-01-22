Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.01.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 10:22

canlı yayınında 'un ablasından şok sözler! Küçük kızın öldürüldüğü mağarada neler olacak? 22 Ocak

canlı yayınında bugün, 16 yaşında kayıplara karışan cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Filiz Karaadavut'un ablası ilk kez kardeşinin öldürüldüğü mağaraya gidecek. Müge Anlı ekibi ile mağaraya giden Çiğdem Karadavut, kardeşinin cinayetiyle ilgili neler anlatacak? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı için ı izleyin...

canlı yayında 'un ablası Çiğdem Çıkarer, kardeşi ve eşi hakkında neler anlatacak? Müge Anlı faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. , kocası Umut Çakırer'in kardeşi Filiz Çakırer'i öldürdü iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alındığını ve eşinin de korkudan bu durumu kabul ettiğini belirtmişti. Ancak Çiğdem Çakıer'in annesi Durna Hanım, damadının kızını öldürdüğünden oldukça emindi. Çiğdem Çakırer, kardeşi Filiz'i ortadan kaybolduktan 1 yıl sonra gördüğünü iddia etti. 22 Ocak Mge Anlı canlı yayınında Müge Anlı ekibi ile Çiğdem Çakırer ilk kez Umut Çakırer'in Filiz Karadavut'u öldürdüğü mağaraya gidecek. Peki Çiğdem Hanım orada neler anlatacak? Tüm soruların cevabı için, 22 Ocak yin...

ATV CANLI YAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablasından şok sözler! Küçük kızın öldürüldüğü mağarada neler olacak? 22 Ocak
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar