Müge Anlı canlı yayında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çıkarer, kardeşi ve eşi Umut Çakırer hakkında neler anlatacak? Müge Anlı faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Çiğdem Çakırer, kocası Umut Çakırer'in kardeşi Filiz Çakırer'i öldürdü iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alındığını ve eşinin de korkudan bu durumu kabul ettiğini belirtmişti. Ancak Çiğdem Çakıer'in annesi Durna Hanım, damadının kızını öldürdüğünden oldukça emindi. Çiğdem Çakırer, kardeşi Filiz'i ortadan kaybolduktan 1 yıl sonra gördüğünü iddia etti. 22 Ocak Mge Anlı canlı yayınında Müge Anlı ekibi ile Çiğdem Çakırer ilk kez Umut Çakırer'in Filiz Karadavut'u öldürdüğü mağaraya gidecek. Peki Çiğdem Hanım orada neler anlatacak? Tüm soruların cevabı için, 22 Ocak Müge Anlı canlı izleyin...

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