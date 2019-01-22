Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini yeni bölümü bu akşam olacak mı? İlyas'ın cezaevinde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkiliyor. Hızır, Alparslan'a aile reisi görevini veriyor. Façalı Dayı adıyla anılan Haşmet cenazede Çakırbeyliler'in karşısına çıkacak. Peki, EDHO bu akşam var mı? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam 21.45'te izleyici ile buluşacak.

Takipçileriyle 122. randevusuna çıkacak olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

EŞKIYA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.