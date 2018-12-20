



Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölümü Atv ekranlarında yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'da ortalık karışıyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi? Çukurova'nın 15. bölümünü takvim.com.tr'de izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 15. BÖLÜM TIKLA-İZLE