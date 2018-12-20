Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölümü Atv ekranlarında yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'da ortalık karışıyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi? Çukurova'nın 15. bölümünü takvim.com.tr'de izleyebilirsiniz.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.