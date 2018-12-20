A2TV CANLI YAYIN

A2 TV frekans bilgileri günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bir dönemin popüler televizyon dizilerinin tekrarlarını gösteren A2 TV, Ziraat Türkiye Kupası maçları ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Bugün oynanacak Giresunspor - Fenerbahçe maçı ile kupanın 5. turu tamamlanacak. Karşılaşma A2 TV'den canlı izlenebilecek. İşte A2 V frekans bilgileri ve yayın akışı...

A2 TV FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A

FREKANS: 12053Mhz

POL: H (Yatay)

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 5/6

A2 YAYIN AKIŞI (20 ARALIK 2018 PERŞEMBE)

Gönülçelen 06:30

Yahşi Cazibe 08:30

Selena 10:10

Selena 11:40

Kızlar ve Anneleri 13:00

Kertenkele 14:35

Çocuklar Duymasın 16:20

Selena 18:20

Selena 19:40

Giresunspor-Fenerbahçe 20:30

Bang Bang-Yabancı Sinema 22:35

Lethal Weapon-Yabancı Dizi 00:55

White Collar-Yabancı Dizi 01:35

Aşk ve Ceza 02:15

Lethal Weapon-Yabancı Dizi 04:20

Kızlar ve Anneleri 05:00