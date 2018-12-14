Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle 13 Aralık 2018, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova’nın 14. bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek? Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz Bir Zamanlar Çukurova 14. son bölüm izle.



Demir'in intikam ateşi!

Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.

Çukurova'da ölüm sessizliği!

10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Büyük yüzleşme!

Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?