Müge Anlı canlı yayınında şok eden gelişmeler yaşanacak. Ticaretle uğraşan 59 yaşındaki Mehmet Uygur'a ne oldu? Hatay Dörtyol'a yeni atanan Vali 7 yıl sonra olayı çözdü. Müge Anlı 7 yıl önce yaşanan olayın detaylarını 21 Aralık Müge Anlı canlı yayınında açıklayacak. 21 Aralık Müge Anlı canlı izle...

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