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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 10:34

canlı yayınında 7 yıl sonra kan donduran gerçekler ortaya çıkıyor! 59 yaşındaki 'a ne oldu? 21 Aralık

'da bugün neler yaşanacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 7 yıl önceki olayın peşini bırakmayan polis hangi bilgilere ulaştı? 'un evinin bahçesine gömüldüğü iddiaları gerçek mi? İkinci evliliğini kendisinden genç bir hanımla yapan Mehmet Uygur'un ilk eşinden olan çocukları kayıp babalarıyla ilgili ikinci eşin sorumlu olduğunu düşünüyor. 7 yılın sonunda Hatay Dörtyol'da yaşanan faili meçhul kayıpla ilgili neler yaşanacak? 21 Aralık Müge Anlı canlı yayınında şok eden gelişme!

Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında şok eden gelişmeler yaşanacak. Ticaretle uğraşan 59 yaşındaki 'a ne oldu? Hatay Dörtyol'a yeni atanan Vali 7 yıl sonra olayı çözdü. Müge Anlı 7 yıl önce yaşanan olayın detaylarını 21 Aralık Müge Anlı canlı yayınında açıklayacak. 21 Aralık ...

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