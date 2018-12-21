Bir Zamanlar Çukurova 15. bölüm tek parça full izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle 20 Aralık 2018, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova’nın 15. bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi? Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz Bir Zamanlar Çukurova 15. son bölüm izle.



Fekeli konağı basıyor!

Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor. Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü dönüyor. Onu bir anda karşılarında gören Hünkar ve Demir ise ne yapacaklarını bilemiyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi?