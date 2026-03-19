Vur-Kaç Taktiği: Cihaza sızdıktan sonra tüm şifreleri, fotoğrafları ve mesajları hızla dışarıdaki bir sunucuya aktarıyor. İşlem biter bitmez kendi dosyalarını silerek cihazdan ayrılıyor; bu da tespit edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Yöntem: Yazılım, Safari tarayıcısındaki (WebKit) ve iOS çekirdeğindeki (Kernel) tam 6 farklı güvenlik açığını bir zincirleme reaksiyon şeklinde kullanıyor.

DarkSword, geleneksel virüslerin aksine bir uygulama yüklemenizi beklemiyor. Uzmanlar, bu yazılımın "drive-by download" (kendiliğinden inen) yöntemiyle çalıştığını belirtiyor.

Zararlı kod eklenmiş bir web sitesini Safari üzerinden ziyaret etmek, virüsün bulaşması için yeterli.

iOS 18.4 ile 18.7 arasındaki sürümleri kullanan tüm iPhone modelleri en yüksek risk grubunda bulunuyor

DARKSWORD'UN BİLİNMEYEN TEHLİKELİ ÖZELLİKLERİ

Haberin ilk detaylarında paylaşılan veri hırsızlığının ötesinde, DarkSword'un teknik yapısında çok daha derin riskler bulunuyor. Araştırmacılar, yazılımın şu yeteneklere de sahip olduğunu tespit etti: