WhatsApp’ta sekme değiştirme dönemi bitiyor: Durumlar artık sohbet ekranında

WhatsApp, Android için yayınladığı son beta sürümüyle birlikte durum güncellemelerini doğrudan Sohbetler sekmesinin en üstüne taşıyan yeni bir tasarımı test ediyor. WABetaInfo raporuna göre 16 Mart 2026 itibarıyla ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların uygulamayı açar açmaz farklı bir menüye girmeden paylaşılan hikayelere ulaşmasını sağlıyor.

  • WhatsApp, Instagram benzeri hikaye akışını Android beta sürümünde Sohbetler sekmesine yatay bir durum çubuğu olarak entegre ediyor.
  • Yeni tasarımda kullanıcı aşağı kaydırdığında arama çubuğunun üzerinde tüm durumların yer aldığı yatay bir satır açılıyor ve ilk etapta en fazla 3 kişinin önizlemesi görünüyor.
  • Sessize alınan kişilerin durumları ana akışta görünmeyecek ve Gizli adlı ayrı bir klasörde toplanacak.
  • Özellik henüz erken geliştirme aşamasında olup test sonuçlarına göre global kullanıma sunulabilir veya iptal edilebilir.
  • WhatsApp bu değişiklikle Güncellemeler sekmesine olan ihtiyacı azaltarak kullanıcı bağlılığını ve reklam gösterimlerini artırmayı hedefliyor.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Instagram benzeri bir hikaye akışını ana ekrana entegre ediyor. Android beta kodlarında ortaya çıkan detaylara göre platform, kullanıcıların en sık kullandığı Sohbetler sekmesine yatay bir durum çubuğu ekleyerek "Güncellemeler" bölümüne olan ihtiyacı azaltıyor.

WhatsApp’ın test ettiği yeni tasarımda, durum güncellemeleri doğrudan sohbet listesinin üst kısmına entegre ediliyor.

YENİ TASARIM NASIL ÇALIŞIYOR?

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bu yeni yapı, alışılagelmiş dikey liste yerine daha dinamik ve gizlenebilir bir model sunuyor. Yeni tasarımın teknik detayları şu şekilde:

  • Önizleme Alanı: Uygulamanın üst kısmında ilk etapta durum paylaşan en fazla 3 kişinin kısa bir önizlemesi görünüyor.

  • Yatay Liste: Kullanıcı sohbet ekranında aşağı doğru kaydırma hareketi yaptığında, arama çubuğunun hemen üzerinde tüm durumların yer aldığı yatay bir satır açılıyor.

  • Kapsamlı Erişim: Bu listede sadece sık görüşülen kişiler değil, aktif mesajlaşılmayan ve hatta arşivlenmiş kişilerin durumları da yer alıyor.

  • Gizlilik Filtresi: Sessize alınan kişilerin paylaşımları ana akışı bozmaması için "Gizli" adlı ayrı bir klasörde toplanıyor.

Kullanıcılar ekranı aşağı kaydırdığında, Instagram hikayelerine benzer şekilde yatay bir durum çubuğuyla karşılaşıyor.

BETA SÜRECİ VE İPTAL İHTİMALİ

Haber ajanslarından gelen veriler, özelliğin henüz "erken geliştirme" aşamasında olduğunu gösteriyor. WhatsApp geliştirici ekibi, bu köklü değişikliğin kullanıcı alışkanlıklarını nasıl etkileyeceğini analiz ediyor.

Karşılaştırmalı Durum Analizi:

ÖzellikMevcut TasarımYeni Beta Tasarımı
KonumGüncellemeler SekmesiSohbetler Sekmesi (En Üst)
GörünümDikey ListeYatay Satır (Kaydırınca Açılır)
Erişim HızıSekme Değiştirme GerektirirDoğrudan Ana Ekran
Sessiz DurumlarListe Sonunda"Gizli" Alanında Gruplanmış

Yeni düzenleme sayesinde ʺGüncellemelerʺ sekmesine geçiş yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor, tüm içerikler tek ekranda toplanıyor.

&NBSP;WHATSAPP NEDEN "INSTAGRAMLAŞMAK" İSTİYOR?

WhatsApp'ın bu hamlesi, sadece bir tasarım değişikliği değil, platformun "sosyal medya" kimliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası. "Güncellemeler" sekmesinin (eski adıyla Durum) ana ekrandan ayrı olması, kullanıcıların bu özelliği daha az ziyaret etmesine neden oluyordu. Hikayeleri ana sohbet akışının bir parçası haline getirmek, reklam gösterimleri ve kullanıcı bağlılığı açısından platforma büyük bir avantaj sağlayabilir.

Bu yeni çubuk sadece sık görüşülenleri değil, arşivlenmiş ve aktif mesajlaşılmayan kişilerin durumlarını da içeriyor.

MERAK EDİLENLER

WhatsApp durumları ana ekranda nasıl görünecek?

Sohbet listesini aşağı doğru kaydırdığınızda, arama çubuğunun üzerinde Instagram hikayelerine benzer yatay bir satır belirecek.

Sessize aldığım kişilerin durumlarını ana ekranda görecek miyim?

Hayır, sessize alınan paylaşımlar ana akışta görünmeyecek; "Gizli" adı verilen ayrı bir bölümde toplanmaya devam edecek.

Bu özellik tüm kullanıcılara ne zaman gelecek?

Özellik şu an test aşamasında. Test sonuçları olumlu olursa önümüzdeki aylarda global kullanıma sunulabilir, ancak iptal edilme ihtimali de bulunuyor.

