Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Instagram benzeri bir hikaye akışını ana ekrana entegre ediyor. Android beta kodlarında ortaya çıkan detaylara göre platform, kullanıcıların en sık kullandığı Sohbetler sekmesine yatay bir durum çubuğu ekleyerek "Güncellemeler" bölümüne olan ihtiyacı azaltıyor.
YENİ TASARIM NASIL ÇALIŞIYOR?
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bu yeni yapı, alışılagelmiş dikey liste yerine daha dinamik ve gizlenebilir bir model sunuyor. Yeni tasarımın teknik detayları şu şekilde:
Önizleme Alanı: Uygulamanın üst kısmında ilk etapta durum paylaşan en fazla 3 kişinin kısa bir önizlemesi görünüyor.
Yatay Liste: Kullanıcı sohbet ekranında aşağı doğru kaydırma hareketi yaptığında, arama çubuğunun hemen üzerinde tüm durumların yer aldığı yatay bir satır açılıyor.
Kapsamlı Erişim: Bu listede sadece sık görüşülen kişiler değil, aktif mesajlaşılmayan ve hatta arşivlenmiş kişilerin durumları da yer alıyor.
Gizlilik Filtresi: Sessize alınan kişilerin paylaşımları ana akışı bozmaması için "Gizli" adlı ayrı bir klasörde toplanıyor.
BETA SÜRECİ VE İPTAL İHTİMALİ
Haber ajanslarından gelen veriler, özelliğin henüz "erken geliştirme" aşamasında olduğunu gösteriyor. WhatsApp geliştirici ekibi, bu köklü değişikliğin kullanıcı alışkanlıklarını nasıl etkileyeceğini analiz ediyor.
Karşılaştırmalı Durum Analizi:
|Özellik
|Mevcut Tasarım
|Yeni Beta Tasarımı
|Konum
|Güncellemeler Sekmesi
|Sohbetler Sekmesi (En Üst)
|Görünüm
|Dikey Liste
|Yatay Satır (Kaydırınca Açılır)
|Erişim Hızı
|Sekme Değiştirme Gerektirir
|Doğrudan Ana Ekran
|Sessiz Durumlar
|Liste Sonunda
|"Gizli" Alanında Gruplanmış
&NBSP;WHATSAPP NEDEN "INSTAGRAMLAŞMAK" İSTİYOR?
WhatsApp'ın bu hamlesi, sadece bir tasarım değişikliği değil, platformun "sosyal medya" kimliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası. "Güncellemeler" sekmesinin (eski adıyla Durum) ana ekrandan ayrı olması, kullanıcıların bu özelliği daha az ziyaret etmesine neden oluyordu. Hikayeleri ana sohbet akışının bir parçası haline getirmek, reklam gösterimleri ve kullanıcı bağlılığı açısından platforma büyük bir avantaj sağlayabilir.
❓MERAK EDİLENLER
Sohbet listesini aşağı doğru kaydırdığınızda, arama çubuğunun üzerinde Instagram hikayelerine benzer yatay bir satır belirecek.
Hayır, sessize alınan paylaşımlar ana akışta görünmeyecek; "Gizli" adı verilen ayrı bir bölümde toplanmaya devam edecek.
Özellik şu an test aşamasında. Test sonuçları olumlu olursa önümüzdeki aylarda global kullanıma sunulabilir, ancak iptal edilme ihtimali de bulunuyor.