CANLI YAYIN
Geri

Milyonlarca kişi bilmiyor: Hangi bilgileriniz internette geziyor?

Günümüzde kişisel bilgilerimiz internette her an erişilebilir durumda. Peki bu bilgilerin kontrolünü elinize almak mümkün mü? Google’ın ücretsiz olarak sunduğu “Sizin Hakkınızdaki Sonuçlar” aracı internette görünen hassas bilgilerinizi tek tıkla kaldırmanıza yardımcı oluyor. Peki nasıl çalışıyor? İşte adım adım detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Google'ın ücretsiz 'Results About You' aracı, kullanıcıların ev adresi, telefon numarası ve e-posta gibi hassas bilgilerinin arama sonuçlarından silinmesini sağlıyor.
  • Araç, Google'ın kullanıcı adına yeni hassas bilgi bulduğunda e-posta gönderiyor ve tek tıkla bu bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını talep edilebiliyor.
  • Silinen bilgiler orijinal web sitesinde kalmaya devam ediyor ancak Google aramalarında görünmediği için bulunması zorlaşıyor.
  • Aracı kullanmak için Google Hakkınızda Sonuçlar sayfasından hangi bilgilerin izlenmesi istendiği seçilmeli ve manuel müdahale ile sonuçlar kaldırılabilmeli.
  • Devlet kayıtları ve haber sitelerindeki bilgiler bu araç kapsamında silinmiyor.

Google'ın sunduğu "Results About You" (Hakkınızda Sonuçlar) aracı internetteki veri simsarlarının elinde gezen ev adresiniz, telefon numaranız ve e-postanız gibi hassas bilgilerin Google arama sonuçlarından silinmesini sağlıyor.

Ne işe yarıyor?

BBC'de yer alan habere göre araç "kur ve unut" mantığıyla çalışıyor. Google adınıza dair yeni bir hassas bilgi bulduğunda size e-posta gönderiyor. Tek tıkla bu bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını talep edebiliyorsunuz. Piyasadaki pek çok ücretli gizlilik aracının aksine uygulama ücretsiz çalışıyor.

Nasıl kullanılıyor?

Bu aracı kullanırken şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

  • Bilgiyi kökten silmez: Bilgi, veriyi yayınlayan asıl web sitesinde durmaya devam eder ancak Google aramalarında çıkmadığı için bulunması çok zorlaşır.
  • Veri paylaşımı: Aracı kullanmak için Google'a "neyi arayıp sileceğini" söylemeniz (yani verinizi ona vermeniz) gerekiyor. Ancak uzmanlar Google'ın bu verilere zaten sahip olduğunu ve bunları başka amaçla kullanmayacağına dair yasal taahhüt verdiğini belirtiyor.
  • İstisnalar: Devlet kayıtları veya haber sitelerindeki bilgiler bu kapsamda silinmiyor.

Silinen bilgiler orijinal web sitesinde kalmaya devam ediyor ancak Google aramalarında görünmediği için bulunması zorlaşıyor.

3 adımda kullanma rehberi

Kendi güvenliğinizi sağlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Merkezi ziyaret edin: Google Hakkınızda Sonuçlar sayfasına gidin.
  • Formu doldurun:Hangi bilgilerinizin (Ad, adres, telefon vb.) izlenmesini istediğinizi seçin.
  • Manuel müdahale: Eğer bir aramada kendinize ait özel bir bilgi görürseniz yanındaki üç noktaya tıklayıp "Sonucu kaldır" seçeneğini kullanın.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler