Devlet kayıtları ve haber sitelerindeki bilgiler bu araç kapsamında silinmiyor.

Aracı kullanmak için Google Hakkınızda Sonuçlar sayfasından hangi bilgilerin izlenmesi istendiği seçilmeli ve manuel müdahale ile sonuçlar kaldırılabilmeli.

Silinen bilgiler orijinal web sitesinde kalmaya devam ediyor ancak Google aramalarında görünmediği için bulunması zorlaşıyor.

Araç, Google'ın kullanıcı adına yeni hassas bilgi bulduğunda e-posta gönderiyor ve tek tıkla bu bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını talep edilebiliyor.

Google'ın ücretsiz 'Results About You' aracı, kullanıcıların ev adresi, telefon numarası ve e-posta gibi hassas bilgilerinin arama sonuçlarından silinmesini sağlıyor.

Google'ın sunduğu "Results About You" (Hakkınızda Sonuçlar) aracı internetteki veri simsarlarının elinde gezen ev adresiniz, telefon numaranız ve e-postanız gibi hassas bilgilerin Google arama sonuçlarından silinmesini sağlıyor.

Google'ın ücretsiz 'Results About You' aracı, kullanıcıların ev adresi, telefon numarası ve e-posta gibi hassas bilgilerinin arama sonuçlarından silinmesini sağlıyor.

Ne işe yarıyor?

BBC'de yer alan habere göre araç "kur ve unut" mantığıyla çalışıyor. Google adınıza dair yeni bir hassas bilgi bulduğunda size e-posta gönderiyor. Tek tıkla bu bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını talep edebiliyorsunuz. Piyasadaki pek çok ücretli gizlilik aracının aksine uygulama ücretsiz çalışıyor.