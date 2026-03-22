Google'ın sunduğu "Results About You" (Hakkınızda Sonuçlar) aracı internetteki veri simsarlarının elinde gezen ev adresiniz, telefon numaranız ve e-postanız gibi hassas bilgilerin Google arama sonuçlarından silinmesini sağlıyor.
Google'ın ücretsiz 'Results About You' aracı, kullanıcıların ev adresi, telefon numarası ve e-posta gibi hassas bilgilerinin arama sonuçlarından silinmesini sağlıyor.
Ne işe yarıyor?
BBC'de yer alan habere göre araç "kur ve unut" mantığıyla çalışıyor. Google adınıza dair yeni bir hassas bilgi bulduğunda size e-posta gönderiyor. Tek tıkla bu bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını talep edebiliyorsunuz. Piyasadaki pek çok ücretli gizlilik aracının aksine uygulama ücretsiz çalışıyor.
Araç, Google'ın kullanıcı adına yeni hassas bilgi bulduğunda e-posta gönderiyor ve tek tıkla bu bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını talep edilebiliyor.
Nasıl kullanılıyor?
Bu aracı kullanırken şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:
- Bilgiyi kökten silmez: Bilgi, veriyi yayınlayan asıl web sitesinde durmaya devam eder ancak Google aramalarında çıkmadığı için bulunması çok zorlaşır.
- Veri paylaşımı: Aracı kullanmak için Google'a "neyi arayıp sileceğini" söylemeniz (yani verinizi ona vermeniz) gerekiyor. Ancak uzmanlar Google'ın bu verilere zaten sahip olduğunu ve bunları başka amaçla kullanmayacağına dair yasal taahhüt verdiğini belirtiyor.
- İstisnalar: Devlet kayıtları veya haber sitelerindeki bilgiler bu kapsamda silinmiyor.