30 milyar yılda 1 saniye sapma: Atom ışığıyla zamanı ölçen saat üretildi

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi stronsiyum optik kafes saatiyle zamanı yaklaşık 30 milyar yıl boyunca yalnızca 1 saniye sapmayla ölçebilecek ultra hassasiyet sağladı. Bu teknoloji navigasyon, afet takibi ve karanlık madde araştırmaları için yeni fırsatlar sunuyor.

  • Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, 30 milyar yılda sadece bir saniyelik sapma gösterecek stronsiyum optik kafes saat geliştirdi.
  • Geliştirilen saat 10⁻¹⁹ seviyesinde istikrar ve belirsizlik sunarak dünya genelindeki 10⁻¹⁸ seviyesindeki optik saatleri geride bıraktı.
  • Optik saatler atomlardaki elektronların enerji seviyeleri arasındaki geçişlerden yayılan ışığın frekansını ölçerek klasik atom saatlerinden daha yüksek doğruluk sağlıyor.
  • Teknoloji uydu navigasyonu, telekomünikasyon, genel görelilik testleri, yerçekimi dalgaları incelemesi ve karanlık madde araştırmalarında kullanılabilecek.
  • Saat milimetre hassasiyetinde yerçekimi potansiyeli ve yükseklik ölçümü yaparak volkanik aktivite takibi, yeraltı suyu izleme ve afet önleme uygulamalarına olanak tanıyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları zaman ölçümünde kritik bir adım attı. Geliştirilen stronsiyum optik kafes saat öyle bir hassasiyet sunuyor ki yaklaşık 30 milyar yıl boyunca yalnızca bir saniyelik sapma gösterecek. Bu başarı zaman ölçüm teknolojisinde ulaşılan en yüksek doğruluk seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları stronsiyum optik kafes saat geliştirdi. Fotoğraf: CMG

OPTİK SAATLER NE İŞE YARIYOR?

Phys.org'da yer alan habere göre optik saatler, atomlardaki elektronların enerji seviyeleri arasında yaptığı geçişlerden yayılan ışığın frekansını temel alarak zamanı ölçer. Bu yöntem klasik atom saatlerinden çok daha yüksek doğruluk sağlar ve günümüzdeki en hassas zaman ölçme cihazları arasında yer alır.

-196 dereceden hayata döndü: Dondurulan beyin dokusu yeniden çalıştı

MODERN TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMALAR İÇİN YENİ KAPILAR ARALIYOR

Bu ultra hassas saatler yalnızca zamanı tutmakla kalmaz aynı zamanda uydu navigasyonu, telekomünikasyon ve yüksek hassasiyetli bilimsel ölçümler için kritik bir referans sağlar. Ayrıca genel görelilik gibi temel fizik yasalarının test edilmesine, yerçekimi dalgalarının incelenmesine ve karanlık madde araştırmalarına olanak tanır.

Geliştirilen saat 10⁻¹⁹ seviyesinde istikrar ve belirsizlik sunarak dünya genelindeki 10⁻¹⁸ seviyesindeki optik saatleri geride bıraktı.

KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR

Saatin sağladığı 10⁻¹⁹ seviyesinde istikrar ve belirsizlik milimetre hassasiyetinde yerçekimi potansiyeli ve yükseklik ölçümleri yapılmasına imkan veriyor.Bu, volkanik aktivitelerin takibi yeraltı suyu değişimlerinin izlenmesi ve afet önleme gibi uygulamalarda kritik bir rol oynayabilir. Ayrıca jeoid haritalaması gibi araştırmaların doğruluğunu artırarak kaynak arama faaliyetlerini destekler.

Aynı zamanda uzay tabanlı optik saatler için de önemli bir potansiyel taşıyor. Fotoğraf: Takvim.com.tr grafik servisi

ZAMANIN SINIRLARI YENİDEN TANIMLANIYOR

Daha önce dünya genelindeki optik saatler 10⁻¹⁸ seviyesinde doğruluk gösterirken bu yeni gelişme standartları bir üst seviyeye taşıyor. Araştırmacılar bu teknolojinin taşınabilir ve uzay tabanlı optik saatler, yeni nesil küresel navigasyon sistemleri ve ultra hassas bir global zaman standardı oluşturma gibi alanlarda kullanılabileceğini öngörüyor. Ayrıca karanlık madde etkileşimlerini tespit etmek için yeni deneysel yöntemlerin kapısını aralayabilir.

