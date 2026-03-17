Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, 30 milyar yılda sadece bir saniyelik sapma gösterecek stronsiyum optik kafes saat geliştirdi.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları zaman ölçümünde kritik bir adım attı. Geliştirilen stronsiyum optik kafes saat öyle bir hassasiyet sunuyor ki yaklaşık 30 milyar yıl boyunca yalnızca bir saniyelik sapma gösterecek. Bu başarı zaman ölçüm teknolojisinde ulaşılan en yüksek doğruluk seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları stronsiyum optik kafes saat geliştirdi. Fotoğraf: CMG

OPTİK SAATLER NE İŞE YARIYOR?

Phys.org'da yer alan habere göre optik saatler, atomlardaki elektronların enerji seviyeleri arasında yaptığı geçişlerden yayılan ışığın frekansını temel alarak zamanı ölçer. Bu yöntem klasik atom saatlerinden çok daha yüksek doğruluk sağlar ve günümüzdeki en hassas zaman ölçme cihazları arasında yer alır.

MODERN TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMALAR İÇİN YENİ KAPILAR ARALIYOR

Bu ultra hassas saatler yalnızca zamanı tutmakla kalmaz aynı zamanda uydu navigasyonu, telekomünikasyon ve yüksek hassasiyetli bilimsel ölçümler için kritik bir referans sağlar. Ayrıca genel görelilik gibi temel fizik yasalarının test edilmesine, yerçekimi dalgalarının incelenmesine ve karanlık madde araştırmalarına olanak tanır.