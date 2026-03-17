Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları zaman ölçümünde kritik bir adım attı. Geliştirilen stronsiyum optik kafes saat öyle bir hassasiyet sunuyor ki yaklaşık 30 milyar yıl boyunca yalnızca bir saniyelik sapma gösterecek. Bu başarı zaman ölçüm teknolojisinde ulaşılan en yüksek doğruluk seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
OPTİK SAATLER NE İŞE YARIYOR?
Phys.org'da yer alan habere göre optik saatler, atomlardaki elektronların enerji seviyeleri arasında yaptığı geçişlerden yayılan ışığın frekansını temel alarak zamanı ölçer. Bu yöntem klasik atom saatlerinden çok daha yüksek doğruluk sağlar ve günümüzdeki en hassas zaman ölçme cihazları arasında yer alır.
MODERN TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMALAR İÇİN YENİ KAPILAR ARALIYOR
Bu ultra hassas saatler yalnızca zamanı tutmakla kalmaz aynı zamanda uydu navigasyonu, telekomünikasyon ve yüksek hassasiyetli bilimsel ölçümler için kritik bir referans sağlar. Ayrıca genel görelilik gibi temel fizik yasalarının test edilmesine, yerçekimi dalgalarının incelenmesine ve karanlık madde araştırmalarına olanak tanır.
KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR
Saatin sağladığı 10⁻¹⁹ seviyesinde istikrar ve belirsizlik milimetre hassasiyetinde yerçekimi potansiyeli ve yükseklik ölçümleri yapılmasına imkan veriyor.Bu, volkanik aktivitelerin takibi yeraltı suyu değişimlerinin izlenmesi ve afet önleme gibi uygulamalarda kritik bir rol oynayabilir. Ayrıca jeoid haritalaması gibi araştırmaların doğruluğunu artırarak kaynak arama faaliyetlerini destekler.
ZAMANIN SINIRLARI YENİDEN TANIMLANIYOR
Daha önce dünya genelindeki optik saatler 10⁻¹⁸ seviyesinde doğruluk gösterirken bu yeni gelişme standartları bir üst seviyeye taşıyor. Araştırmacılar bu teknolojinin taşınabilir ve uzay tabanlı optik saatler, yeni nesil küresel navigasyon sistemleri ve ultra hassas bir global zaman standardı oluşturma gibi alanlarda kullanılabileceğini öngörüyor. Ayrıca karanlık madde etkileşimlerini tespit etmek için yeni deneysel yöntemlerin kapısını aralayabilir.