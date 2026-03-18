X platformunda küresel kesinti: 18 Mart 2026 erişim sorunu ve son durum

Sosyal medya platformu X, 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 18:29’da başlayan geniş kapsamlı bir teknik arıza nedeniyle erişim sorunu yaşıyor. DownDetector raporuna göre kullanıcılar, dünya genelinde akışın güncellenmediğini ve etkileşimlerin durduğunu bildiriyor.

  • X platformunda 18 Mart 2026 saat 18:29 itibarıyla dünya genelinde sunucu kaynaklı teknik arıza nedeniyle erişim sorunu yaşanıyor.
  • Kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenmemesi, ileti gönderememe, arama ve bildirim sekmelerinin çalışmaması sorunlarıyla karşılaşıyor.
  • Downdetector verilerine göre sorun özellikle Türkiye, Avrupa ve ABD Doğu Kıyısı'ndaki kullanıcılar tarafından yoğun şekilde raporlanıyor.
  • Mobil uygulama ve web tarayıcıları üzerinden erişimde akış yenilenmemesi yüzde 65, giriş yapamama yüzde 25 ve veri transferi durması yüzde 10 oranında bildirildi.
  • X yönetiminden henüz resmi açıklama gelmezken, benzer kesintilerin geçmişte 1-2 saat içinde çözüldüğü belirtiliyor.

Küresel çapta milyonlarca kullanıcısı bulunan X'e, 18 Mart 2026 akşam saatlerinde dünya genelinde erişim engeli benzeri bir yavaşlama hakim oldu. Downdetector tarafından paylaşılan verilerde, platformun sunucularında veri trafiğinin durma noktasına geldiği görülüyor.

X ERİŞİM SORUNU 18 MART 2026: AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR?

X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, 18 Mart 2026 saat 18:29 itibarıyla dünya genelinde ve Türkiye özelinde ana sayfa akışının yenilenmemesi ve "ileti gönderilemedi" hatalarıyla karşılaşıyor. Global ağ izleme platformu DownDetector verilerine göre, sorun sunucu kaynaklı bir teknik aksaklıktan kaynaklanıyor ve kullanıcıların büyük çoğunluğu hem mobil uygulama hem de masaüstü versiyonunda işlem yapamıyor.

Yaşanan erişim sorunu, kullanıcıların sadece ana sayfayı görüntüleyememesiyle sınırlı kalmıyor; arama fonksiyonları ve bildirimler sekmesi de işlevini yitirmiş durumda. Sorun özellikle Türkiye, Avrupa ve ABD Doğu Kıyısı'ndaki kullanıcılar tarafından yoğun şekilde raporlanıyor.

  • Zamanlama: İlk raporlar TSİ 18:29'da gelmeye başladı.

  • Hata Türü: "Akış yenilenemiyor", "Bir hata oluştu" ve "Kullanıcı bulunamadı" uyarıları.

  • Kapsam: Mobil uygulama (iOS/Android) ve web tarayıcıları.

Kullanıcılar ana sayfada ʺakış yenilenemiyorʺ uyarısıyla karşılaşıyor ve yeni gönderileri göremiyor.

GÜNCEL RAPORLAMA VERİLERİ

Platform / DurumSorun Var mı?En Çok Raporlanan Hata
X Mobil UygulamaEvetAkış yenilenmemesi (%65)
X Web (Masaüstü)EvetGiriş yapamama (%25)
X Sunucu BağlantısıEvetVeri transferi durması (%10)

Kesinti Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve ABD genelinde yoğun hissediliyor.

EDİTÖR NOTU

X platformunda son dönemde yapılan API güncellemeleri ve sunucu maliyetlerini düşürmeye yönelik veri merkezi değişiklikleri, bu tür "toplu çöküşlerin" temel sebebi olarak görülüyor. 18:29'da başlayan bu durum bir siber saldırıdan ziyade, arka plan sistemlerindeki bir konfigürasyon hatasından kaynaklanma ihtimalden kaynaklanıyor olabilir.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Platform genelinde bir sorun olduğu için kullanıcıların hesap şifrelerini değiştirmesi veya uygulamayı silip yüklemesi sorunu çözmeyecektir. Ancak bireysel bağlantı kontrolleri için şu adımlar izlenebilir:

  • İnternet bağlantınızı (Wi-Fi/Hücresel veri) kontrol edin.

  • VPN kullanıyorsanız kapatıp tekrar deneyin.

  • Tarayıcı çerezlerini temizleyerek masaüstünden giriş yapmayı test edin.

Sorun hem X mobil uygulamasında (iOS/Android) hem de web sürümünde devam ediyor.

❓MERAK EDİLENLER

X neden açılmıyor 18 Mart 2026?

X platformunda dünya genelinde sunucu kaynaklı teknik bir arıza yaşanıyor. Bu durum akışın yenilenmesine ve içerik paylaşımına engel oluyor.

X akış yenilenemiyor hatası ne zaman düzelir?

Resmi bir süre verilmemekle birlikte, bu tür global kesintiler genellikle mühendislerin müdahalesiyle 1-2 saat içinde çözüme kavuşuyor.

Benzer global arızalar genellikle müdahale sonrası 1-2 saat içinde kademeli olarak gideriliyor. (Fotoğraflar Downdetector ve Anadolu ajansı'ndan alınmıştır.)

Bildirimler ve mesajlar neden çalışmıyor?

Platformun API (Uygulama Programlama Arayüzü) servislerinde yaşanan kopukluk nedeniyle, gerçek zamanlı veri akışı sağlayan bildirim ve mesajlaşma özellikleri de devre dışı kalmıştır.

X ne zaman düzelecek?

X yönetiminden henüz resmi bir "bitiş süresi" açıklaması gelmedi. Ancak geçmişteki benzer global kesintiler, müdahale başladıktan sonra genellikle 60 ile 120 dakika içerisinde kademeli olarak düzelmektedir.

