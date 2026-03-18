Mobil uygulama ve web tarayıcıları üzerinden erişimde akış yenilenmemesi yüzde 65, giriş yapamama yüzde 25 ve veri transferi durması yüzde 10 oranında bildirildi.

Küresel çapta milyonlarca kullanıcısı bulunan X'e, 18 Mart 2026 akşam saatlerinde dünya genelinde erişim engeli benzeri bir yavaşlama hakim oldu. Downdetector tarafından paylaşılan verilerde, platformun sunucularında veri trafiğinin durma noktasına geldiği görülüyor.

X ERİŞİM SORUNU 18 MART 2026: AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR?

X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, 18 Mart 2026 saat 18:29 itibarıyla dünya genelinde ve Türkiye özelinde ana sayfa akışının yenilenmemesi ve "ileti gönderilemedi" hatalarıyla karşılaşıyor. Global ağ izleme platformu DownDetector verilerine göre, sorun sunucu kaynaklı bir teknik aksaklıktan kaynaklanıyor ve kullanıcıların büyük çoğunluğu hem mobil uygulama hem de masaüstü versiyonunda işlem yapamıyor.

Yaşanan erişim sorunu, kullanıcıların sadece ana sayfayı görüntüleyememesiyle sınırlı kalmıyor; arama fonksiyonları ve bildirimler sekmesi de işlevini yitirmiş durumda. Sorun özellikle Türkiye, Avrupa ve ABD Doğu Kıyısı'ndaki kullanıcılar tarafından yoğun şekilde raporlanıyor.