Küresel çapta milyonlarca kullanıcısı bulunan X'e, 18 Mart 2026 akşam saatlerinde dünya genelinde erişim engeli benzeri bir yavaşlama hakim oldu. Downdetector tarafından paylaşılan verilerde, platformun sunucularında veri trafiğinin durma noktasına geldiği görülüyor.
X ERİŞİM SORUNU 18 MART 2026: AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR?
X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, 18 Mart 2026 saat 18:29 itibarıyla dünya genelinde ve Türkiye özelinde ana sayfa akışının yenilenmemesi ve "ileti gönderilemedi" hatalarıyla karşılaşıyor. Global ağ izleme platformu DownDetector verilerine göre, sorun sunucu kaynaklı bir teknik aksaklıktan kaynaklanıyor ve kullanıcıların büyük çoğunluğu hem mobil uygulama hem de masaüstü versiyonunda işlem yapamıyor.
Yaşanan erişim sorunu, kullanıcıların sadece ana sayfayı görüntüleyememesiyle sınırlı kalmıyor; arama fonksiyonları ve bildirimler sekmesi de işlevini yitirmiş durumda. Sorun özellikle Türkiye, Avrupa ve ABD Doğu Kıyısı'ndaki kullanıcılar tarafından yoğun şekilde raporlanıyor.
Zamanlama: İlk raporlar TSİ 18:29'da gelmeye başladı.
Hata Türü: "Akış yenilenemiyor", "Bir hata oluştu" ve "Kullanıcı bulunamadı" uyarıları.
Kapsam: Mobil uygulama (iOS/Android) ve web tarayıcıları.
GÜNCEL RAPORLAMA VERİLERİ
|Platform / Durum
|Sorun Var mı?
|En Çok Raporlanan Hata
|X Mobil Uygulama
|Evet
|Akış yenilenmemesi (%65)
|X Web (Masaüstü)
|Evet
|Giriş yapamama (%25)
|X Sunucu Bağlantısı
|Evet
|Veri transferi durması (%10)
EDİTÖR NOTU
X platformunda son dönemde yapılan API güncellemeleri ve sunucu maliyetlerini düşürmeye yönelik veri merkezi değişiklikleri, bu tür "toplu çöküşlerin" temel sebebi olarak görülüyor. 18:29'da başlayan bu durum bir siber saldırıdan ziyade, arka plan sistemlerindeki bir konfigürasyon hatasından kaynaklanma ihtimalden kaynaklanıyor olabilir.
KULLANICILAR NE YAPMALI?
Platform genelinde bir sorun olduğu için kullanıcıların hesap şifrelerini değiştirmesi veya uygulamayı silip yüklemesi sorunu çözmeyecektir. Ancak bireysel bağlantı kontrolleri için şu adımlar izlenebilir:
İnternet bağlantınızı (Wi-Fi/Hücresel veri) kontrol edin.
VPN kullanıyorsanız kapatıp tekrar deneyin.
Tarayıcı çerezlerini temizleyerek masaüstünden giriş yapmayı test edin.
❓MERAK EDİLENLER
X neden açılmıyor 18 Mart 2026?
X platformunda dünya genelinde sunucu kaynaklı teknik bir arıza yaşanıyor. Bu durum akışın yenilenmesine ve içerik paylaşımına engel oluyor.
X akış yenilenemiyor hatası ne zaman düzelir?
Resmi bir süre verilmemekle birlikte, bu tür global kesintiler genellikle mühendislerin müdahalesiyle 1-2 saat içinde çözüme kavuşuyor.
Bildirimler ve mesajlar neden çalışmıyor?
Platformun API (Uygulama Programlama Arayüzü) servislerinde yaşanan kopukluk nedeniyle, gerçek zamanlı veri akışı sağlayan bildirim ve mesajlaşma özellikleri de devre dışı kalmıştır.
X ne zaman düzelecek?
X yönetiminden henüz resmi bir "bitiş süresi" açıklaması gelmedi. Ancak geçmişteki benzer global kesintiler, müdahale başladıktan sonra genellikle 60 ile 120 dakika içerisinde kademeli olarak düzelmektedir.