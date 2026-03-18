Türk Telekom, son yıllarda hız kazanan yapay zeka dönüşümünde altyapı oyuncusu kimliğini güçlendirmek amacıyla veri merkezi ve "yapay zeka fabrikası" yatırımlarını stratejik öncelik haline getirdi. Şirket, yalnızca bir telekom operatörü olmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin dijital ekonomisini besleyen veri işleme, depolama ve yüksek performanslı hesaplama kapasitesini büyütmeye odaklanıyor.

REKABET AVANTAJI

Küresel ölçekte yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, veri merkezlerini dijital ekonominin en kritik altyapılarından biri haline getirirken, Türkiye'de de son yıllarda bu alandaki yatırımlar dikkat çekici biçimde artıyor. Veri merkezi pazarının büyüklüğü yüz milyarlarca dolara ulaşırken, özellikle yapay zeka ve büyük veri uygulamalarının etkisiyle yatırımların trilyon dolar seviyesine yaklaşması bekleniyor. Bu dönüşüm, telekom operatörlerini klasik bağlantı sağlayıcı rolünden çıkararak, veri ve yapay zeka odaklı teknoloji şirketlerine dönüştürüyor. Türk Telekom'un bu dönüşümdeki en önemli hamlelerinden biri, yüksek kapasiteli veri merkezleri üzerinden yapay zeka iş yüklerini taşıyabilecek altyapıyı kurmak. Şirket, hem Türkiye içinde hem de uluslararası bağlantılar üzerinden veri akışını optimize eden yatırımlarla, kurumların yapay zeka uygulamalarını yerel ve güvenli altyapılar üzerinde geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım, veri egemenliği ve düşük Timur SIRT TEKNOLOJi gecikme süreleri gibi kritik başlıklarda rekabet avantajı yaratıyor.

YENİ NESİL TESİSLER

"Yapay zeka fabrikası" olarak tanımlanan yeni nesil tesisler ise bu stratejinin bir üst aşamasını temsil ediyor. Bu tesisler, klasik veri merkezlerinden farklı olarak yalnızca veri depolamakla kalmıyor; aynı zamanda yüksek performanslı işlemciler ve GPU kümeleri üzerinden yapay zeka modellerinin eğitilmesi, çalıştırılması ve ölçeklenmesini mümkün kılıyor. Avrupa'da benzer bir örnek olarak Deutsche Telekom öncülüğünde kurulan yapay zeka fabrikaları, binlerce GPU ile devasa hesaplama gücü sunarak şirketlere ve kamu kurumlarına hizmet veriyor. Türk Telekom'un da benzer bir vizyonla hareket ederek Türkiye'de bu tür altyapıların yaygınlaşmasında kritik rol oynaması bekleniyor.

İNOVASYONU HIZLANDIRIYOR

Türkiye genelinde kamu ve özel sektörün toplamda milyarlarca dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımı planladığı bir dönemde, Türk Telekom'un bu alandaki konumu daha da stratejik hale geliyor. 2030 yılına kadar Türkiye'de 10 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımı hedeflenirken, bu ekosistemin omurgasını güçlü telekom altyapısı oluşturuyor. Şirketin yatırımları yalnızca teknoloji tarafında değil, aynı zamanda ekonomik ve ekosistem etkisi açısından da önem taşıyor. Yapay zeka fabrikaları; girişimlerin, üniversitelerin ve kurumsal şirketlerin yüksek maliyetli altyapılara erişimini kolaylaştırarak inovasyonu hızlandırıyor. Bu sayede Türkiye'de geliştirilen yapay zeka çözümlerinin küresel pazarlara açılması için gerekli teknik zemin de güçleniyor.

Haber: Timur Sırt