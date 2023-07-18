Aramanın yeni yolu yapay zeka ve resimler

İnternette arama yapmanın anahtarını elinde tutmak, kullanıcı verisi toplamada büyük avantaj sağlıyor. Google pek çok pazarda tekel haline gelen hizmet için potansiyel rakiplerine karşı yeni hizmetleri de kullanıma sunuyor.

Son olarak Google'ın yapay zeka destekli arama özellikleri sayesinde kullanıcılar aramanın yaratıcı yollarını keşfedebiliyor. Aynı zamanda görsel arama yolu da sunan Google Lens uygulaması ile gördüklerinizi aramak mümkün. Yapılan görsel aramaya yeni sorgular ekleyebilen 'multisearch' özelliği ise aramaya yeni bir boyut kazandırıyor. Google Lens'in yapay zeka destekli özellikleri sayesinde kullanıcılar merak ettikleri ve farklı yöntemlerle aramaya çalıştıkları pek çok şeyi kolayca bulabiliyor; günlük hayatlarının bir parçası haline getirebiliyor. Google Lens aracılığıyla kulanıcılarının gördüklerini aramalarına olanak tanıyan Google, şimdi de uygulamaya eklenen 'multisearch' özelliğiyle görsel ve metin aramasını aynı anda gerçekleştirebiliyor. Google Lens'in yeni özelliği olan multisearch sayesinde kullanıcılar aramalarına yeni sorgular ekleyerek yemekten seyahate, modadan dekorasyona ve mimariye farklı alanlarda araştırmasını derinleştirebiliyor. Google Lens, pek çok alanda olduğu gibi seyahatlerde de kullanıcıların kurtarıcısı oluyor. Şu anda dünya genelinde 70 dilde kullanıma açık durumda olan uygulama, yurt dışı seyahatlerinde adeta bir çevirmen olarak görev yapabiliyor. Üstelik çevrilen metinleri, web sitelerini ya da adresleri metin olarak da kaydedebiliyor. İster dünyayı gezerek keşfedin ister mobil olarak yeni mekanların arayışında olun, Google Lens uygulaması aradığınız şeyleri detaylarıyla sizinle paylaşabiliyor. Örneğin; bir araştırma yaparken ya da bir video izlerken nerede olduğunu bilmediğiniz bir mekanla mı karşılaştınız? Ya da tarihi bir binanın ne olduğunu mu öğrenmek istediniz? Google Lens bu mekanlarla ilgili de bütün detayları iletebiliyor.

LEZZETİN PEŞİNDE

QR kodlarını, etiketleri, görselleri veya metni tarayarak ilgili sonuçları kullanıcıya sunan Google Lens, bir yemek fotoğrafı taratarak o yemeğin tarifine de erişebiliyor. Google Lens uygulamasında yer alan 'yemek' seçeneği ile kullanıcılar bir yiyecek veya menünün fotoğrafını çekerek Google'da aramaya başlayabiliyor. Buna ek olarak ekranın üzerinde yer alan 'Restoran seçin' seçeneğinden, ilgili yemeğin yenilebileceği restoranları da görüntüleyerek mekanı seçebiliyor ya da diğer kullanıcıların yorumlarını görüntüleyebiliyor.

LENS ÇÖZÜYOR

Kullanıcılar aradığı şeyi tarif edecek kelimeleri bilmese de bunu Lens sayesinde kolayca çözebiliyor. Örneğin; bir bitki ya da ağaç hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteniyorsa onun fotoğrafını çekmek yeterli. Google Lens ile tanımlanan bitkinin bakımı ile ilgili tüm bilgilere de ulaşmak mümkün. 'Ev ödevi' seçeneği de Google Lens'te kullanıcıların yardımına yetişen bir diğer özellik. Kullanıcılar, ödevlerine ilişkin desteğe ihtiyaç duyduğunda telefondan ödeve ilişkin bir görüntünün fotoğrafı çekebiliyor ve aratılmak istenen bölümü seçerek Google'dan yardım alabiliyor. Bu seçenekte de metin dinlenebiliyor, çevrilebiliyor ve bilgisayara ya da panoya kopyalanabiliyor.

FOTOĞRAFINI ÇEKMEK YETERLI

Google Lens'in gördüğünü arayabilme fonksiyonu moda ve dekorasyon alanında da hayat kurtarıcı olabiliyor. Örneğin; kullanıcılar bir çantanın görüntüsünü Lens'te atarak 'cüzdan' diye arattığında, aynı desendeki bir cüzdanı bulabiliyor. Ya da yemek takımının resmini çekip Lens'e attıktan sonra 'sehpa' yazarak takımla uyumlu bir sehpa bulunabiliyor. Mesela çok beğenilen bir çift küpenin başka bir rengi aranıyorsa da küpe görsellerine ek olarak 'yeşil' araması da ekleyerek beğenilen küpenin yeşil renkli alternatiflerini de bulmak mümkün hale geliyor. Bu özellik sayesinde evdeki koltuğun, duvar renginin ya da masanın fotoğrafını çekerek bunlara uyumlu halı, sehpa, duvar kağıdı bulmak çok daha kolay hale geliyor.