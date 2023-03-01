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    • Teknoloji
    • 01.03.2023 09:56
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    • 01.03.2023 10:16
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    Son dakika: TikTok'a 1 milyon 750 bin liralık ceza

    Son dakika haberi... Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

    AJANSLAR
    TikTok’a 1 milyon 750 bin lira ceza

    Son dakika haberi... Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

    TİKTOK YASAKLARI
    Avrupa Birliği (AB) kurumlarından AB Komisyonu'nun çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamasının ardından AB Konseyi de benzer bir karar almıştı.

    ABD, devlet kurumlarına resmi telefonlarda Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok'un kullanımına yönelik yasağı uygulamak için 30 gün süre tanındığı duyurmuştu.

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    Haberler Teknoloji Son dakika: TikTok'a 1 milyon 750 bin liralık ceza
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