Son dakika: TikTok'a 1 milyon 750 bin liralık ceza

Son dakika haberi... Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

TİKTOK YASAKLARI

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından AB Komisyonu'nun çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamasının ardından AB Konseyi de benzer bir karar almıştı.

ABD, devlet kurumlarına resmi telefonlarda Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok'un kullanımına yönelik yasağı uygulamak için 30 gün süre tanındığı duyurmuştu.