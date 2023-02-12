ANALİZ | ABD fonlu tetikçiler depremi fırsat bildi! Serbestiyet Twitter'da bilgi kirliliği yayıyor: 3 yıllık videoyu yeni diye paylaştılar





Bugün de deprem bölgesindeki esas sorunun 'yağma' değil 'yalan' olduğunu gözler önüne seren bir olay yaşandı.



HIZLA YAYILAN BİLGİ KİRLİLİĞİNE EN BARİZ ÖRNEK

Twitter'da Serbestiyet isimli platformda deprem sonrası Adıyaman'da çekildiği iddia edilen bir görüntü paylaşıldı.







Söz konusu paylaşımda "Bir baba depremde ölen oğlu için ağıt yakıyor, yaşlı bir kadın çökmüş ağlıyor, bir asker namaz kılıyor ve bir çocuk sırtlandığı çuvalı taşıyor" ifadeleri yer aldı.