ANALİZ | ABD fonlu tetikçiler depremi fırsat bildi! Serbestiyet Twitter'da bilgi kirliliği yayıyor: 3 yıllık videoyu yeni diye paylaştılar

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
81 il tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışırken; acıdan rant devşiren sosyal medya manipülatörleri kirli dezenformasyonlarla sahneye çıktı.
"Enkaz alanında asker yok", "Devlet çadır, yemek dağıtmıyor", "AFAD çalışmıyor" gibi yalan furyaları dolaşıma sokuldu, yürütülen çalışmalar aksatılmak istendi.
Geride bıraktığımız gün Masterchef yarışması ile ön plana çıkan Uğur Kardaş, "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor" iddiasını sosyal medyada yaymıştı.
İnfiale sebep olan bu iddianın asılsız çıkması üzerine Kardaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"YARSELİ BARAJI PATLADI" YALANI: OĞUZHAN UĞUR'A SORUŞTURMA
Babala TV isimli platformun eliyle yayılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası da yalan çıkmıştı. Mesnetsiz iddia sonrası bölgedeki depremzedeler paniğe kapılmış, çalışmalar aksamıştı.
Savcılık Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.
Bugün de deprem bölgesindeki esas sorunun 'yağma' değil 'yalan' olduğunu gözler önüne seren bir olay yaşandı.
HIZLA YAYILAN BİLGİ KİRLİLİĞİNE EN BARİZ ÖRNEK
Twitter'da Serbestiyet isimli platformda deprem sonrası Adıyaman'da çekildiği iddia edilen bir görüntü paylaşıldı.
Söz konusu paylaşımda "Bir baba depremde ölen oğlu için ağıt yakıyor, yaşlı bir kadın çökmüş ağlıyor, bir asker namaz kılıyor ve bir çocuk sırtlandığı çuvalı taşıyor" ifadeleri yer aldı.