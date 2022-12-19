Hafif çekili obüs Boran TSK envanterine giriyor! Terör hedeflerini yerle bir edecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç güvenlik ve hava operasyonlarında kullanılacak 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs Boran'ın ilk sevkiyatının gerçekleştiğini açıkladı.

HAVA OPERASYONLARINA DESTEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs 'Boran'ın ilk sevkiyatı gerçekleştiriliyor.