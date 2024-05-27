Başkan Erdoğan’dan Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda sivil anayasa mesajı: Sivil anayasa milli ödev

Türk siyaseti özgüvensizlik girdabından bir türlü kurtulamadı. Aynı senaryo birkaç kez yeniden tedavüle konuldu. 22 yılda defalarca sahnelenmeye çalışıldı. En fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiz. 22 yıl boyunca her yolu denediler. Ordu göreve pankartları ile darbe çağrısı yaptılar. Cumhuriyet mitingleri ile belli hassasiyetleri kaşımaya çalıştılar. Seçilmiş iktidarı alaşağı etmeye kalktılar. Sokakları terörize etmek istediler. Kanlı terör eylemleri ile millet ile devlet arasına nifak sokamaya çalıştılar. 15 Temmuz'da doğrudan şahsımızı, aziz milletimizin kendisini hedef alacak kadar gözlerini kararttılar. Bunların dışında gizli açık pek çok teşebbüs oldu. Ne kadar vesayet aparatı varsa üzerimize saldılar, sapasağlam olduğumuz yerde durduk.
Siyasete operasyon çekilemeyeceğini, milli iradenin teslim alınamayacağını vesayet heveslilerine net bir şekilde gösterdik. Tarihi nitelikteki reformlarla demokrasimizin standartların yükselttik. Milli iradenin hâkimiyetini perçinledik. Darbe suçunun cezasız kalmayacağını ortaya koyduk.
Milletin çizdiği rotadan sapmayan bir iktidar olarak bugüne kadar alnımız ak şekilde gelmeyi başardık. Demokrasi mücadelesi bu müdahalelere rağmen kararlılıkla ilerledi. Eşsiz kazanımların gerisinde böyle çetin mücadeleler var. Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi bitmiştir. Bu ülkede fezlekeler, iddianameler, tetikçiler üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona erdi. Sandık dışında yol arayanlar bu ülkede artık başarılı olamazlar. Demokrasimize kimsenin pusu kurmasına izin vermeyiz. Kim kanunun hukukun dışına çıkarsa bizi, milletimizi bulur. Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli irade üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Yeni anayasa ile bu kazanımları daha da öteye taşımayı hedefliyoruz.
Yeni anayasayı uzun süredir dile getiriyoruz. Neyi murad ettiğimizi kamuoyu ile paylaştık. Anayasa normlar hiyarerşisinin tepesinde yer alır. 61 Anayasası ve 82 Anayasası hazırlanma sürecinde milletin iradesi tecelli etmedi. Milletimiz evet oyunu darbecilerin ülkenin başından bir an önce gitmesi için vermiştir. 61 anayasası 27 Mayıs rejimini kurumsallaştırmıştır. Anayasa değişiklikleri ile 367 ucubesinin önüne geçtik, demokrasimize rahat nefes aldıracak adımlar attık. Bunların yeterli olmadığını biliyoruz.
YENİ ANAYASA MİLLİ BİR ÖDEV
Uzlaşma aranmadan yapılan anayasalar doğumundan öte sakattır, kriz üretmeye daha yakındır. Yakın siyasi tarihimizde bunun örnekleri bulunuyor. Tartışmalardan yargıdaki gerilime kadar karşılaştık. Devlet ile vatandaş arasındaki ilişkiyi zehirleyen sebebin aynı olduğunu görüyoruz. Artık bazı gerçekleri kabullenmemiz gerekiyor. Elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasa ile devam edemeyiz. Bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız. Meclis'imiz yeni anayasa yapacak olgunluğa, kudrete sahiptir. Yeni anayasanın milli bir ödev olduğuna inanıyorum.
KATİL İSRAİL'E SERT SÖZLER
İsrail mülteci kampına füze yağdırmıştır. Bu katliam terör devletini kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etti. Netanyahu ülkesinde iyice köşeye sıkışmaktadır. Hitler gibi, tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak. İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız.