Başkan Erdoğan’dan Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda sivil anayasa mesajı: Sivil anayasa milli ödev

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ NOKTADA TARİHİ KONUŞMA Bu kara lekenin 64. yıl dönümünde Başkan Erdoğan 27 Mayıs darbesi sonrası skandal kararların alındığı daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Adası olarak değiştirilen adada Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda konuştu.

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Anayasa ve TBMM'nin feshi, ülkenin başbakanı Adnan Menderes , Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın damıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 64 yıl geçti.

Türlü baskılara, işkenceye hakarete maruz kalan devlet adamlarımız isimlerini şehit olarak yazdırdı. Eski adı ile Yassıada'yı, milletin ifadesi ile yaslı adayı hüzün adasına dönüştürenleri de nefretle anıyoruz. Darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Darbeye zemin hazırlayanları, üniversite öğrencilerini kışkırtanları, sözde hukukçuları unutmayacağız. Darbeye zemin hazırlayanları, üniversite öğrencilerini kışkırtanları, sözde hukukçuları unutmayacağız.

Türkiye Yüzyılı Anayasası'nı konuşmak üzere bizleri buluşturan 2 nolu baromuzu tebrik ediyorum. Yeni Türkiye'nin sembollerinden olan adada düzenlenen sempozyum hayırlara vesile olsun. 27 Mayıs'ta yargı tiyatrosu ile idam edilen Adnan Menderes 'i rahmetle minnetle yad ediyorum.

Hukuk cinayeti yaşatanları asla bağışlamayacağız. 27 Mayıs bir provokasyonun sonucudur. İlk kez bir parti milletin iradesi ile iktidara gelmişti. Ülkemizde bir kalkınma hamlesine vesile olmuştu. Menderes Türkiye'ye büyük hizmetler kazandırmıştır. Ezanın aslına uygun okunmasından imam hatip okullarının açılmasına kadar büyük işlere imza atıldı. Bu çalışmalar imtiyazlı azınlığı rahatsız etti. Start düğmesine 6-7 Eylül olayları ile basılmıştır.

Güya büyük taarruz adı verilen propaganda savaşı ile Menderes düşmanlaştırıldı. Manşetlerle Menderes hedef alındı. Tahkikat komisyonu bahane edilerek ihtilal meşru haktır diyerek darbeye davetiye çıkarıldı. Nasıl darbeye bir günde karar verilmedi ise Yassıada'da alınan hiçbir karar da tesadüf değildir. Burası özellikle seçilmiştir. Sivil siyaset için Yassıada'nın ibret kaynağı olması arzulandı.

Siyasetçilere haddinizi bilin mesajı verilmiştir. Burada Menderes ve yol arkadaşları değil 14 Mayıs yargılanmıştır. Mahkum edilen milletin özgür iradesidir. Bu ülkede iktidar gücünün kimde olduğu milletin hafızasına kanla yazılmak istendi. Milli iradeye darbe hançerini bunun için vurdular. Siyasetçileri örselediler. Masum insanların onuruyla bunun için oynadılar. Menderes ve iki arkadaşını bunun için astılar. Yıllarca 27 Mayıs'ı Hürriyet ve anayasa bayramı olarak bunun için kutladılar.