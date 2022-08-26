Dikkat mutlaka okuyun! İnternette dolandırıcıları yakalamak için ipuçları

İnternette dolandırıcılar her zaman kendisine yeni bir yöntem buluyor. Bu yöntemleri kullanıcı olarak bilirseniz, önlem almak kolaylaşır. Bir e-postada yer alan bağlantıya tıklamadan veya onu yanıtlamadan önce, e-postadaki gönderen alanı daha yakından incelenmelidir. Bu alan iki bölümden oluşuyor: Gönderenin adının yer aldığı bölüm ve (daha da önemlisi) gerçek e-posta adresinin yer aldığı bölüm. Gönderenin adı, dolandırıcıların genellikle temsil ediyormuş gibi davrandıkları şirketin adını kullanarak suistimal ettiği herhangi bir şey olabiliyor. Ancak gerçek e-posta adresini (@ işaretli) değiştirmek çok daha zor oluyor, bu yüzden saldırganlar burada hata yapabiliyorlar. Çoğu dolandırıcılık e-postasında gönderenin gerçek adresinin, kimliğine bürünülen şirketle hiçbir ilgisi bulunmuyor veya gerçek adrese benzese de aynı olmuyor. Bir yazım hatası ve tutarsızlıkla karşılaştığınızda veya gönderenin adresi tamamen anlamsız geldiğinde, e-postayı yanıtlamadan veya içindeki herhangi bir bağlantıya tıklamadan hemen Spam klasörüne gönderilmelidir.
E-POSTA BAĞLANTILARI
Gelen iletide sizi harekete geçirmeye çalışan "İndirim kazanın", "Hediye için tıklayın", "Devamını okuyun" gibi veya benzer başka bir mesajın olduğu köprü bağlantılar veya butonlar varsa daima bunların sizi nereye götürdüğü kontrol edilmelidir.Fare imlecini yanlışlıkla tıklamamaya dikkat ederek, bağlantının veya butonun üzerine getirdiğinizde, e-postayı gönderen kişilerin sizi götürmek istediği web kaynağının gerçek adresini görebilirsiniz. Bir arama motorundan şirketin resmi internet sitesini bulun ve URL'yi e-postadaki bağlantıyla karşılaştırın. Adresler örtüşmüyorsa, örneğin bağlantı (.com yerine .org veya .xyz gibi) farklı bir alan adına sahipse, linke tıklanmamalı ve sayfa kesinlikle açılmamalı. Bu doğrultuda, arama sonuçlarından resmi internet sitesine gidilmeli ve şüpheli e-postanın size bahsettiği indirim/ hediye/promosyondan söz edilip edilmediğine bakılmalıdır. Eğer böyle bir şeyden bahsedilmiyorsa, büyük olasılıkla bir dolandırıcılık e-postası ile karşı karşıyasınızdır.
GÜVENLİK SERTİFİKASI
Sahte web sitelerinin tasarım ve yazı karakterleri bazen o kadar benzer oluyor ki çıplak gözle bakan kişiyi kolayca aldatabilirler. Bu nedenle önünüze çıkan sitenin sahibini hızlıca kontrol edebileceğiniz bir yöntem kullanın. Bunun için Google Chrome'u ele alabiliriz. URL'nin solundaki asma kilit simgesine tıklayın. Görüntülenen pencerede Bağlantı güvenli'yi seçin. Sertifika geçerli'ye tıklayın. Verilen alanında site sahibi olan şirketin adının yer aldığından emin olun. Asma kilit, sitenin bağımsız bir kuruluş tarafından onaylandığını ve siteye gelen ve giden verilerin şifreli olduğunu gösteriyor. Bu durumu onaylayan sertifika bulunuyor. Böyle bir sertifika almak oldukça kolay olsa da başka bir şirket adına alınması pek mümkün değildir. Bu nedenle şirket veya işletme adı sertifikada yer alıyorsa, çoğu zaman site güvenilir olduğunu unutmayın. Asma kilit olmadığı durumlarda ise siteden gönderilen verilerin korunmadığı ve yalnızca site sahipleri tarafından değil, üçüncü taraflarca da ele geçirilebileceği anlamına geliyor bu nedenle söz konusu sitede gizli bilgilerin girilmesi kesinlikle kötü bir fikir oluyor.