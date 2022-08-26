Dikkat mutlaka okuyun! İnternette dolandırıcıları yakalamak için ipuçları





GÜVENLİK SERTİFİKASI

Sahte web sitelerinin tasarım ve yazı karakterleri bazen o kadar benzer oluyor ki çıplak gözle bakan kişiyi kolayca aldatabilirler. Bu nedenle önünüze çıkan sitenin sahibini hızlıca kontrol edebileceğiniz bir yöntem kullanın. Bunun için Google Chrome'u ele alabiliriz. URL'nin solundaki asma kilit simgesine tıklayın. Görüntülenen pencerede Bağlantı güvenli'yi seçin. Sertifika geçerli'ye tıklayın. Verilen alanında site sahibi olan şirketin adının yer aldığından emin olun. Asma kilit, sitenin bağımsız bir kuruluş tarafından onaylandığını ve siteye gelen ve giden verilerin şifreli olduğunu gösteriyor. Bu durumu onaylayan sertifika bulunuyor. Böyle bir sertifika almak oldukça kolay olsa da başka bir şirket adına alınması pek mümkün değildir. Bu nedenle şirket veya işletme adı sertifikada yer alıyorsa, çoğu zaman site güvenilir olduğunu unutmayın. Asma kilit olmadığı durumlarda ise siteden gönderilen verilerin korunmadığı ve yalnızca site sahipleri tarafından değil, üçüncü taraflarca da ele geçirilebileceği anlamına geliyor bu nedenle söz konusu sitede gizli bilgilerin girilmesi kesinlikle kötü bir fikir oluyor.