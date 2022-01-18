Milli saldırı helikopteri ATAK'a Radar Karıştırıcı Pod Sistemi: Kendi alanında en ileri platformlardan biri olma yolunda

Türk savunma sanayiinin yüz akı projelerinden biri olan ATAK helikopterleri hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki terörle mücadele harekatlarının en önemli unsurlarından biri olmaya devam ediyor.
Zaman içerisinde farklı fazları tamamlanan ve her seferinde daha iyi bir noktaya ulaşan T-129B Atak Faz II'nin geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.
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Söz konusu habere ilişkin görselde, yeni görüntülenen helikopterde yer alan Radar Karıştırıcı Pod Sistemi dikkatlerden kaçmadı.
Radar Takılı Pod takılı ATAK helikopteri
ÖNEMLİ BİR "ELEKTRONİK SAVUNMA" KABİLİYETİ
TRT Haber'in haberine göre Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, söz konusu sistemin bu sınıf helikopterlerde standart olarak yer almadığına dikkat çekiyor. Sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için de ATAK'ın ilk fazdan bu yana yaşadığı bazı değişimleri anlatıyor…
T-129 ATAK'ların ilk fazında füze ikaz alıcı olduğunu belirten Oğuz, o dönemde sisteme eklenen elektronik savunma sistemlerinin 'Seviye 1' olarak adlandırılabileceğini söylüyor.