Milli saldırı helikopteri ATAK'a Radar Karıştırıcı Pod Sistemi: Kendi alanında en ileri platformlardan biri olma yolunda

FAZ II ile lazer ve radar ikaz alıcısı gibi sistemlerin eklendiğini anımsatan Oğuz, "Bu sayede helikoptere doğru gelen radar arayıcı başlıklı füzelere karşı bir karşı tedbir imkanına da kavuşuldu" bilgisini paylaşıyor.

FÜZEYİ HEDEFTEN SAPTIRMAYA YARIYOR

Turan Oğuz, bu noktada son eklenen Radar Karıştırıcı sisteme vurgu yapıyor ve sistemin nasıl bir etkisi olacağını şöyle anlatıyor:

"Son olarak ilgili komutanlığa teslim edilen ATAK'ta radar karıştırıcı (RF jammer) yer aldığını gördük. Helikoptere karşı atılan radar arayıcı başlıklı bir füze olduğunda bu sistem devreye giriyor. Yaklaşan tehdide elektronik olarak taarruz ediyor ve en basit anlatımıyla onu saptırmaya, engellemeye çalışıyor. Peki bu sistem neden çok önemli? Her şeyden önce bunun bir 'standart' olmadığını unutmamamız gerekiyor. Envanterde olup seri olarak üretilen başka bir helikopterde çok nadir görebileceğiniz bir sistem. Açıkçası ben bugüne kadar ATAK sınıfında görmedim. Radar karıştırıcı sistem takılı T129 Atak FAZ II bu sayede dünyada kendi alanında en ileri platformlardan biri olma yolunda önemli bir adım attı."

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ

Türkiye'nın terörle mücadelesinde helikopterleri çok yoğun kullandığını ve 90'lı yıllardan bu yana kimi zaman üzücü hadiselerin de yaşandığını hatırlatan Oğuz, bu olaylar nedeniyle Türk savunma sanayiinin söz konusu tehlikelere karşı oldukça etkin çözümler ürettiğini söylüyor.