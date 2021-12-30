Savunmada bir hamle daha! TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirildiğini duyurdu.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın" ifadelerine yer verdi.

T129 ATAK HELİKOPTERİ TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MİLLİ KABİLİYETLER KULLANILARAK GELİŞTİRİLDİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen T129 Atak helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi.

T129 Atak helikopterinin performansı zorlu sıcak hava-yüksek irtifa görevleri için optimize edilerek, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyetiyle güvenlik operasyonlarında etkin şekilde görev yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018'de IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştı.