Selçuk Bayraktar'dan MIT profesörü Max Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

Türkiye son dönemde savunma sanayiinde yaptığı hamlelerle dünyada söz sahibi olmaya başlarken en büyük adımlar arasında yer alan İHA ve SİHA'lar Suriye'den Karabağ'a kadar birçok bölgenin kaderini değiştirdi.

ABD'Lİ PROFESÖRDEN BAYRAKTAR'A SKANDAL SÖZLER

İHA ve SİHA'ların başarısını hazmedemeyenler her fırsatta Türkiye'yi hedef alırken ABD'nin dünyaca ünlü üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan profesör Max Tegmark, İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'ın Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.