Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil: 2025'ten sonra hangardan her ay 2 Hürjet çıkacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini bildirdi.
Temel Kotil, Hürjet projesinin geldiği aşama, seri üretim süreci ve Malezya'da katıldıkları ihaleye ilişkin soruları yanıtladı.
Hürjet prototiplerinin imalatını yaptıklarını 1-2 ay içinde uçağı bütünüyle gösterebileceklerini ifade eden Kotil, "18 Mart 2023'te de ilk uçuşu emniyetli şekilde yapacak. Tünelin ucuna, çıkışa geldik" dedi.
Hürjet için devlet proje açmadan çalışmalara başladıklarını belirten Kotil, şöyle konuştu: