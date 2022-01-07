Milli gözlem uydusu İMECE, son çeyrekte uzaya gönderilmeye hazır olacak! Mustafa Varank açıkladı...

Bakan Varank, Twitter hesabından, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirilen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nin ardından, TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.