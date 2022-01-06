Güvenlik güçlerine "MODKOR" kalkan olacak! El bombası ve TNT'ye karşı testleri geçti

EN SICAK ANDA GÜVENLİ ALAN OLUŞTURACAK

MODKOR, sıcak temasta güvenlik güçlerine ilk ateş anında koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.

Mevcut durumda üs bölgeleri, yol kontrol noktaları ve koruma görevlerinde personel tarafından kullanılan malzemeler, üs bölgelerine ulaşım zorluğu, taşıma problemi, kurulum imkanının güçlüğü, kurulum için ekipman, makine ve çok sayıda personel gerekmesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor.