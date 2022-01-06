Güvenlik güçlerine "MODKOR" kalkan olacak! El bombası ve TNT'ye karşı testleri geçti
Türk savunma sanayisi bünyesinde yoğun tehdit potansiyeli taşıyan üs bölgeleri, yol kontrol noktaları ve koruma görevlerinde kullanılmak üzere kolay taşınabilir ve kurulabilir koruma sistemi "Modüler Korugan" geliştirildi. Patlatma testlerinde el bombası ve TNT'ye karşı başarılı bir sınav veren MODKOR, korugan, korumalı dinlenme alanı, gözetleme alanı, siperlik ya da mühimmat koruma alanı oluşturmak için kullanılabilecek.
Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiği çözümlere yenilerini ekliyor.
İlk kez IDEF 2021 Fuarı'nda sergilenen Modüler Korugan'ın (MODKOR) prototipi tamamlanıp, sistem bir dizi atış ve patlatma testine tabi tutuldu.
MODKOR'un geldiği son durum, sahip olduğu kabiliyetler, operasyon sahasında sağlayacağı faydalar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, farklı kuruluşlara mensup güvenlik güçlerine sunuldu. MODKOR, bu görüş ve öneriler doğrultusunda son şeklini alarak sahada göreve başlayacak.
EN SICAK ANDA GÜVENLİ ALAN OLUŞTURACAK
MODKOR, sıcak temasta güvenlik güçlerine ilk ateş anında koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.
Mevcut durumda üs bölgeleri, yol kontrol noktaları ve koruma görevlerinde personel tarafından kullanılan malzemeler, üs bölgelerine ulaşım zorluğu, taşıma problemi, kurulum imkanının güçlüğü, kurulum için ekipman, makine ve çok sayıda personel gerekmesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor.