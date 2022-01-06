Türkiye'yi uçuracak tesisler açıldı! Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran gelişme
Türkiye Savunma alanında tarihi bir güne tanıklık etti. TUSAŞ tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan törenle savunma alanında atılan adımları sıralarken Milli Muharip Uçak için çok kritik olan tarihi de duyurdu. İşte açılan tesislerin önemi ve Başkan Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar...
Türkiye Savunma Sanayi alanında elini oldukça güçlendirecek bir hamle daha yaptı. TUSAŞ tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle açıldı.
Türkiye'nin havacılık sanayisindeki iddiasını artıracak Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi ve Kompozit Üretim Binası'nın da aralarında olduğu tesislerin resmi açılışı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen MMU Projesi'nin Mühendislik Merkezi'nin yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) yapımı tamamlanan bir dizi tesis için yarın tören düzenlendi. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
MMU MERKEZİ İÇİN 220 MİLYONLUK YATIRIM
MMU Mühendislik Merkezi, 220 milyon lira yatırımla oluşturuldu. "Türkiye'nin beka projesi"nin yönetileceği merkezde 2 bin 300 kişi çalışacak.