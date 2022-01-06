Türkiye’yi uçuracak tesisler açıldı! Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran gelişme

Türkiye Savunma Sanayi alanında elini oldukça güçlendirecek bir hamle daha yaptı. TUSAŞ tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle açıldı.