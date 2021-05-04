Karaismailoğlu, uydular üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider, dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerini ifade ederek, ülkenin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uydu iletişimiyle uzaydaki güç ve etkinliğinin de çok önemli ve hayati olduğunu dile getirdi.

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türksat 5A uydumuz, 3 Mayıs itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak."