SON DAKİKA: TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan flaş yerli aşı açıklaması! Mutasyonlara karşı etkili olacak mı?

Geçtiğimiz hafta hocamızın kendisinin bir paylaşımı oldu. Sosyal medya üzerinde bazen ne yazık ki, hocamızın konuşmasında veya tercümesinde yanlış bir aktarım olmadığı halde bunu farklı değerlendirmek isteyen sosyal medyadaki gruplar bunu şöyle ifade ettiler; 'Bakın hoca dedi ki biz tedaviyi ön planda tuttuk. Kendimiz Biontech olarak yapacağımız yatırım noktası olsa bu 2022 yılının sonundan evvel gerçekleşmez.' Bunu kamuoyu şöyle değerlendirdi; ' Türkiye'de 2022 yılının sonundan evvel aşı üretimi mümkün değilmiş.' Esasen hocamızın tamamen kendi açıklaması Biontech olarak Türkiye'de gelecekte neler yapılabileceğini söyledi. O kapsamdaki açıklamasını ne yazık ki kamuoyu farklı değerlendirdi. Sosyal medyada özellikle yapıldı. Ben de bu kapsamda bir kez daha düzeltmek isterim ki Türkiye'nin üretim altyapısı var. TÜBİTAK'ın da hücreden başlayıp Faz çalışmaları gerçekleştirmeye yönelik araştırma altyapısı, laboratuvarları var. Ama bunun Uğur hocamız tarafından, sadece Covid-19 değil, diğer aşı ve ilaç çalışmalarının üretimiyle ilgili ayrı bir çalışmanın içerisindeyiz. Hocamız bununla ilgili hedeflerini paylaştı" dedi.