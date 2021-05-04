SON DAKİKA: TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan flaş yerli aşı açıklaması! Mutasyonlara karşı etkili olacak mı?

Kocaeli'de TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi içesinde yer alan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ağustos 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Aşı ve İlaç Geliştirme Merkezi'nin yapımı hızla devam ediyor. Ağustos ayında tamamlanması ve faaliyete geçmesi planlanan merkezin, Türk bilimine önemli ölçüde yön vermesi bekleniyor.
"TÜRKİYE'NİN ÜRETİM ALT YAPISI VAR"
TÜBİTAK bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Biontech aşısının mimarlarından olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Nisan 2020 tarihinden itibaren iletişim halinde olduklarını söyledi. Prof. Dr. Mandal, "Sağ olsun O da tabii Türkiye ile birlikte çalışma yapabilme gayreti içinde. Bu süreç esnasında biz sadece Covid-19 odaklı değil, aynı zamanda bundan sonraki gerçekleşecek bir takım hastalıklara karşı veya var olan hastalıkların tedavisine karşı 'Birlikte neler yapabiliriz?' boyutunda bir çabamız oldu. Kendisiyle de bu iletişimimiz aktif bir şekilde devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta hocamızın kendisinin bir paylaşımı oldu. Sosyal medya üzerinde bazen ne yazık ki, hocamızın konuşmasında veya tercümesinde yanlış bir aktarım olmadığı halde bunu farklı değerlendirmek isteyen sosyal medyadaki gruplar bunu şöyle ifade ettiler; 'Bakın hoca dedi ki biz tedaviyi ön planda tuttuk. Kendimiz Biontech olarak yapacağımız yatırım noktası olsa bu 2022 yılının sonundan evvel gerçekleşmez.' Bunu kamuoyu şöyle değerlendirdi; ' Türkiye'de 2022 yılının sonundan evvel aşı üretimi mümkün değilmiş.' Esasen hocamızın tamamen kendi açıklaması Biontech olarak Türkiye'de gelecekte neler yapılabileceğini söyledi. O kapsamdaki açıklamasını ne yazık ki kamuoyu farklı değerlendirdi. Sosyal medyada özellikle yapıldı. Ben de bu kapsamda bir kez daha düzeltmek isterim ki Türkiye'nin üretim altyapısı var. TÜBİTAK'ın da hücreden başlayıp Faz çalışmaları gerçekleştirmeye yönelik araştırma altyapısı, laboratuvarları var. Ama bunun Uğur hocamız tarafından, sadece Covid-19 değil, diğer aşı ve ilaç çalışmalarının üretimiyle ilgili ayrı bir çalışmanın içerisindeyiz. Hocamız bununla ilgili hedeflerini paylaştı" dedi.