Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayı başında fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolcuğunun devam ettiğini belirterek, "Ekvator'dan 35 bin 160 kilometre uzaklığa ulaşan Türksat 5A, yolculuğunun 4'te 3'ünü tamamladı. Uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacaktır" dedi.



Bakan Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğü'nde, Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, bakanlık olarak yük, insan ve data ulaştırmada her geçen gün iddiayı artırdıklarını, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmaları alanında da hızını yükselttiğini söyledi. Yeni ve yerli haberleşme uyduların üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerinin birlikte yürütüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "Türkiye, artık uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolundadır. Yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlarımıza dünya ile eş zamanlı olarak sunuyoruz" diye konuştu.







'TÜRKSAT 5A, MAYISTA 31 DERECE DOĞU YÖRÜNGESİNE ULAŞACAK'

Bakan Karaismailoğlu, ocak ayı başında başarı ile fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiğini kaydederek, "Ekvator'dan 35 bin 160 kilometre uzaklığa ulaşan Türksat 5A, yolculuğunun 4'te 3'ünü tamamladı. Uydumuz, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacaktır. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde Türkiye ile birlikte Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacaktır. Uydumuz, televizyon yayıncılığı ile birlikte veri haberleşme hizmetinde, ülkemizi dünyada 'Ku Band' kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacaktır. Elektrik itki sistemi ile çok daha kaliteli TV yayıncılık ve haberleşme hizmeti verecek olan Türksat 5A, 30 yıl süre ile bu görevini yerine getirecektir" dedi.



'5B'Yİ BU YILIN 4'ÜNCÜ ÇEYREĞİNDE UZAYA FIRLATACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, "42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Bant veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır. Bu özelliği ile Türksat 5B haberleşme uydumuz, kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti verecektir. Bu şekilde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanacaktır. Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri kapsama alanında yer alacaktır" diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türksat 6A yerli haberleşme uydusunun da üretim ve entegrasyon süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz" dedi.



'54 MİLYON E- DEVLET KULLANICISI VAR'

Bakan Karaismailoğlu, Türksat tarafından koordine edilen e-Devlet Kapısı'nın 54 milyon kullanıcıya ulaştığını söyleyerek, "778 kurum ve kuruluşa ait 5 bin 700'ü aşkın hizmet, tek çatı altında verilmektedir. Dakikada ortalama 4 bin kişinin giriş yaptığı e-Devlet Kapısının günlük giriş ortalaması 6 milyonu aşmaktadır. Türksat A.Ş.'nin faaliyetleri bunlarla da bitmiyor; uydu işletmeciliği ile birlikte olağanüstü durumlarda uydu hizmetlerinin yedeklik merkezlerini geliştiriyor. Türksat'a ait uydu kontrol ve yer istasyonları, frekans gözlem, TV uplink, teleport ve Ka-Bant uydu sistemleri faaliyetlerinin yürütülmesi için de Gölbaşı yerleşkesinden farklı bir noktada yedeklik sistemi kurulması sürdürülüyor" diye konuştu.

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