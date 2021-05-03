Apple düğmeye bastı bu modellerin miadı doluyor! iOS 15 ile artık bazı iPhone'lar...
Geçtiğimiz ay cihazlara iOS 14.5 güncellemesini gönderen Apple bir yandan da iOS 15 için çalışmalarını sürdürüyor. Apple gelecek aylarda görücüye çıkacak yeni güncellemesiyle kullanıcıları için pek çok yeni özelliği kullanıma hazırlıyor. Teknoloji devi Apple'ın gelecek aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte yeni cihazları da tanıtması bekleniyor. Ancak daha güncellemeye dair detaylar açıklanmadan uluslararası pek çok teknoloji sitesi çeşitli iddialar ortaya atmaya başladı. Bilindiği üzere zaman zaman internet siteleri tarafından iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlarla ilgili pek çok liste duyuruluyor. Ancak şunu özellikle belirtelim ki Apple tarafından güncelleme gelmeyecek telefon için açıklama gelmedi.
Apple düğmeye bastı bu modellerin miadı doluyor! iOS 15 ile artık bazı iPhone'ların devri kapanacak. Apple iPhone 13 ve iOS 15 güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl yeni modelleriyle dikkatleri üzerine çeken ve iOS güncellemesinde yer alan özellikleri büyük bir etkinlikle duyuran teknoloji devi Apple hem yeni model için hem de güncelleme için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye ve dünya genelindeki iPhone kullanıcıları ise telefonlarına güncelleme gelip gelmeyeceğini merak ediyor ve teknolojiye dair içerik üreten internet siteleri iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlara dair çeşitli haberler yayınlıyor.