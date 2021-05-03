Apple düğmeye bastı bu modellerin miadı doluyor! iOS 15 ile artık bazı iPhone'lar...

Geçtiğimiz ay cihazlara iOS 14.5 güncellemesini gönderen Apple bir yandan da iOS 15 için çalışmalarını sürdürüyor. Apple gelecek aylarda görücüye çıkacak yeni güncellemesiyle kullanıcıları için pek çok yeni özelliği kullanıma hazırlıyor. Teknoloji devi Apple'ın gelecek aylarda WWDC 2021 (Worldwide Developer Conference) etkinliğinde iOS 15 ile birlikte yeni cihazları da tanıtması bekleniyor. Ancak daha güncellemeye dair detaylar açıklanmadan uluslararası pek çok teknoloji sitesi çeşitli iddialar ortaya atmaya başladı. Bilindiği üzere zaman zaman internet siteleri tarafından iOS 15 güncellemesi almayacak telefonlarla ilgili pek çok liste duyuruluyor. Ancak şunu özellikle belirtelim ki Apple tarafından güncelleme gelmeyecek telefon için açıklama gelmedi.

03.05.2021 14:14 - Son Güncelleme: 03.05.2021 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





