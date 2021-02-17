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    • 17.02.2021 09:54
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    Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'dan için flaş açıklama! O tarihte çalışmaya başlayacak!

    Son dakika haberleri.... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ", yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak." dedi. Karaismailoğlu, "Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. Peki Türksat 5A ne işe yarayacak? Türksat 5A'nın teknik özellikleri nelerdir?

    Son dakika haberleri.... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak." dedi.

    Karaismailoğlu "Yörüngesine yolculuğu devam eden Türksat 5A uydumuzun elektrikli itki motorları kullanılarak yörünge yükseltme operasyonları 13 Ocak 2021'de başarı ile yapıldı. Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır. Türksat 5A'nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibariyle teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

    TÜRKSAT UYDUSU NE İŞE YARAYACAK?
    Şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacak Türksat 5A, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

        Yeni "Ku" frekans bandına sahip bir uydu olan Türksat 5A, 12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek.

        TÜRKSAT 5A UYDUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?
        Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

        Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilmesinin ardından "31 derece doğu" boylamındaki yörüngesine yerleşecek.

        TÜRKSAT 5A'nın yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulmasıyla Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı 7'ye çıkacak.

        Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. TÜRKSAT 5A'nın 2021'in ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.
            Haberler Güncel Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'dan Türksat 5A için flaş açıklama! O tarihte çalışmaya başlayacak!