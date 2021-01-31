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    • Teknoloji
    • 31.01.2021 17:47
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    • 31.01.2021 17:55
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    , radar ve elektronik harp projeleri için geliştirilen anten üretiminde yüzde 95 lik oranıyla rekor kırdı

    'dan radar ve elektronik harp projeleri için büyük başarı... Yurt dışından alınması planlanan anten ürünleri, 2017'den bu yana yürütülen çalışmalar ve yüzde 95 lik oranıyla yurt içi kaynaklardan temin edildi. 2021-2024 yıllarında çok sayıda telsiz teslimatı yerli ve antenle yapılacak.

    AA
    ASELSAN'dan radar ve elektronik harp rekoru

    ASELSAN, anten alanındaki tecrübe, altyapı, bilgi birikimi ve yerli sanayi desteğiyle yerlileştirme konusunda önemli mesafe aldı.

    Türk savunma sanayisinin lider elektronik şirketi ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, ürünlerinde kullanılan yurt dışı kaynaklı malzemelerin yerlileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu sayede birçok ürünün yerlileştirilmesi sağlanarak, hem kaynakların yurt dışına çıkmasının önüne geçildi hem de yan sanayiye yeni iş imkanları oluşturuldu ve ASELSAN ihtiyaçları çok daha uygun maliyetlerle karşılandı.

    REKABETÇİ FİYAT VE YÜKSEK TEKNİK

    ASELSAN, haberleşme sistemleri alanında da bu yönde çaba gösteriyor. Gerçekleştirilen özgün geliştirme ve yan sanayi firmalarında yürütülen yerli seri üretim faaliyetleri sonucunda rekabetçi fiyat ve yüksek teknik performansla antenler millileştiriliyor.

    V/UHF ARAÇ TELSİZ ANTENLERİ

    Son olarak Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında, 30-512 MHz bandında kullanılacak V/UHF araç telsiz antenlerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. Mevcut durumda V/UHF telsizleriyle birlikte kara platformlarında yurt dışından tedarik edilen araç anteni yerine, yerli ve milli olarak üretilen ASELSAN anteni kullanılması kararlaştırıldı. Proje kapsamında 2021-2024 yıllarında çok sayıda telsiz teslimatı yerli ve milli antenle yapılacak.

    RADAR VE ELEKTRONİK HARP PROJELERİ...

        Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığının 30 yılı aşkın süredir radar ve elektronik harp projeleri için özgün olarak geliştirilen anten teknolojileri birikimi kullanılarak, HBT Sektör Başkanlığının çok sayıda üretim gerektiren haberleşme antenleri ve radom ihtiyaçları kısa geliştirme sürelerinde maliyet etkin olarak millileştirildi.

        Bu çalışmalar sonucunda, 2017'den bu yana yurt dışından temin edilmesi planlanan anten ürünlerinin yüzde 95 yerlilik oranıyla yurt içi kaynaklarla gerçekleştirilmesi sağlandı. Üretimde alt yüklenicilere iş verilerek KOBİ ve yan sanayinin geliştirilmesine katkı veriliyor.

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        Haberler Teknoloji ASELSAN, radar ve elektronik harp projeleri için geliştirilen anten üretiminde yüzde 95 yerlilik oranıyla rekor kırdı