Sarp içerdiği termal ve TV kameralar ile lazer mesafe bulucu sayesinde yüksek doğrulukta balistik çözüm üretiyor ve gece/gündüz koşullarında kullanılabiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra atış hattı ve görüş hattı stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik algoritmalara sahip olan Sarp, hareket halinde de yüksek hassasiyette atış ve yönlendirme yapabiliyor.