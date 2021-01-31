ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri ürün ailesinde yer alan Sarp üretiminde önemli bir başarı yakaladı.
Alınan bilgiye göre, ilk kez 2011 yılındaki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen Sarp Silah Sistemi geçen sürede Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen projelerde farklı platformlara entegre edildi. Sarp, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde başarıyla görev yapıyor.
Yüksek adetli seri üretim sözleşmeleri ile sadece yurt içinde değil, yurt dışında da birçok ülkede kullanılan Sarp, 10'uncu yaşında 3 bininci üretim sayısına ulaştı.