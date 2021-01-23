Bilginin çok hızlı bir şekilde yayıldığı bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı yüzyılda yaşamanın avantajlarını çok iyi değerlendirmeliyiz. Mutlaka kendi firmalarımızı kendi milli kuruluşlarımızı tercih etmek birinci önceliğimizdir. Özellikle de dışardan temin yoluna gitsek bile planlarımızın omurgası milli imkanlara dayanmalıdır. Tüm bu hususlarda SSB, üniversite, SAGE, STM gibi kuruluşlarımıza iş düşüyor.

Bugün MİLGEM projesinin 5. Gemisi İstanbul'u suyla mavi denizle buluşturuyoruz. İnşaası süren projede STM'nin altında 150'den fazla sistem için 80 civarında alt yüklenici görev yapıyor. Korvet sınıfı gemilerde yüzde 70 yerlilik, İstanbul gemimizde bunu yüzde 75'e çıkarmamız memnuniyet vericidir.

İstanbul Fırkateynimizi 2023 tarihinde deniz kuvvetleri komutanlığına kazandırmayı hedefliyoruz. Geleceğe de hazırlanıyoruz.

Yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Korkut alçak irtifa hava sistemini Gökdeniz'i İstanbul Fırkateyni ile envantere alacağız.

Geliştirmesi süren milli dikey atım sistemini İstanbul Fırkateyninde ilk kez kullanacağız. Milli gemi savar sistemimiz Atmaca'yı gemilere entegre etmeye başladık. Bu gemimizde de olacak.

TARİH VERDİ

Bu sene içinde test ve eğitim gemimiz Ufuk'u, yine bu sene içinde İHA, SİHA'larla donatacağımız Anadolu'yu önümüzdeki yıl denizaltı Piri Reis'i 2023'te İstanbul Fırkateyn'ini deniz kuvvetlerimize kazandıracağız.

6 yeni tip denizaltımızı her yıl birer tane olmak üzere hizmete alacağız. Denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli deniz platformlarının ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah ve sensörlerle geliştirilmesini ve ihracatını hedefliyoruz.

Anadolu gemimizden sonra yerli ve milli olarak planlayacağımız uçak gemimiz bizi bu anlamda en üst lige taşıyacaktır. Süratle bunun adımını atacağız.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak kendimizi bu anlamda sürekli geliştirmek, ileri teknolojilerle altyapımızı geliştirmek zorundayız. Bunu da bütüncül bakış açısıyla gerçekleştirebiliriz.

Bunların amacı ülkemizi sadece askeri açıdan değil, ekonomik açıdan da dışarıya bağlı kılmaktır. Merhum Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi girişimcilerin projelerini dinamitleyenler bugün de farklı söylemlerle eylemlerini sürdürüyorlar. Yeni Türkiye, büyük güçlü Türkiye var.







BAKAN AKAR'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

"Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz. Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır"

80 CİVARINDA ALT YÜKLENİCİ GÖREV YAPIYOR

STM, ana alt yüklenicilerinden biri olduğu MİLGEM Projesi'nin ilk 4 gemisi Ada sınıfı korvetlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tesliminin ardından, projenin devamı niteliğindeki "İ Sınıfı Fırkateyn (MİLGEM Projesi 5'inci Gemi) Tedariki Projesi"nde ana yüklenici sorumluluğunu üstlendi.