SİGNAL NEDİR?

Signal, kendisini gizlilik odaklı bir platform olarak görüyor. Şifrelenmiş yazışmalar, otomatik silinen mesajlar, gizli klavye modu gibi pek çok özelliği var.Sadece yazışmalar değil, sesli ve görüntülü görüşmeler de şifreli. Uygulama açık kaynak kodlu ve böylece sözüne inanmayanları da ikna ediyor.Jack Dorsey'den Edward Snowden'a kadar pek çok usta bu uygulamayı kullanıyor ve tavsiye ediyor.Bugünlerde Elon Musk da WhatsApp'a alternatif olarak Signal'i tavsiye edince şu an devasa bir geçiş başladı ve sosyal medyada da gündem oldu.

Topluluk halinde kanal kurup sohbet odaları kurmak isteyenler için Discord:

Genelde Twitch yayıncıları tarafından kullanıldığı için Türkiye'de adını duyursa da Discord, özellikle oyuncuların favori buluşma mekanlarından. Sıradan bir mesajlaşma uygulamasına kıyasla kalabalık kanallar, sohbet odaları kurma imkanı sunuyor. Kesinlikle gündelik kullanım için uygun değil, ancak yakın çevrenizde Discord kullananların sayısı fazla ise tercih edebilirsiniz.