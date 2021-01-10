WHATSAPP YERİNE NE KULLANILIR?

İnternet ve sosyal medyanın gündemi WhatsApp'ın güncellediği yeni ilkelerle çalkalanırken, alternatifler de birer birer kendini göstermeye çalışıyor.

WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamaları:

Viber,

ICQ,

Google Duo,

Signal,

Telegram,

Turkcell BiP,

Discord.

VİBER NEDİR?

Viber da bir WhatsApp alternatif uygulama seçeneği olarak değerlendirilebilir. WhatsApp ile gerçekleştirebildiğiniz tüm yazılı, sesli, grup mesajlaşma işlevlerini Viber ile de yerine getirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalar yapabilir veya uluslararası telefon aramalarını ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.Öte yandan anlık mesajlaşma uygulaması Viber ile, grup mesajlaşma özelliği sayesinde aynı anda 250 kişiye kadar grup sohbeti yapabilirsiniz. En sevdiğiniz kişilerle grup sohbetlerinde buluşabilir, sesli sohbet odalarında çalışma grupları oluşturabilir ve etkinlikleri kolayca organize edebilirsiniz.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, son zamanlarda ülkemizde giderek daha fazla kullanıcı kazanan anlık mesajlaşma platformlarından bir tanesi ve en popüler WhatsApp alternatifleri arasında yer alıyor. Platformlar arası mesajlaşma çözümü sunan bu servisin kullanımı ücretsiz.WhatsApp gibi Telegram da sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunuyor. Öte yandan web tarayıcısı üzerinden de masaüstü ve dizüstü bilgisayar üzerinden kullanım mümkün. Güvenlik tarafında da uçtan uca şifreleme özelliği sunuluyor. Aslında Telegram, MTProto protokolü kullanıldığı için WhatsApp'tan daha güvenli olduğunu öne sürüyor. MTProto protokolü, Telegram'ın belirttiğine göre, güvenliği, zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamanla test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edildi.Şifrelenmiş mesajlar dışındaki verileri korumaya gelince, Telegram dağıtılmış bir altyapı kullandığını söylüyor. Şirket, "İlgili şifre çözme anahtarları parçalara ayrılmıştır ve asla korudukları verilerle aynı yerde tutulmazlar" diye açıklıyor.

TURKCELL BİP

BİP ise yerli bir WhatsApp alternatifidir. Uygulama, Turkcell tarafından geliştirilmiş olsa da diğer operatörlere üye kişiler tarafından da kullanılabilir.Mesajlaşma ve sesli/görüntülü görüşme için kullanılabilir. WhatsApp'ın yeni güvenlik politikası duyurulduktan sonra 100.000'den fazla kez indirildi ve indirilmeye devam ediyor.

WECHAT

2011 yılının ocak ayında Çinli Tencent tarafından yayınlanan bir anlık mesajlaşma uygulaması. Statista'ya göre aylık aktif 1.203 milyar kullanıcısıyla WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biridir.WeChat'i Android, iOS, Windows Phone ve Windows işletim sistemine sahip olan cihazlardan kullanabilmeniz mümkündür.Klasik bir anlık mesajlaşma uygulamasında olması gereken tüm özelliklere sahip.Mesaj gönderme ve alma; dosya, video, fotoğraf paylaşma gibi özelliklerin yanı sıra 500 kişiye kadar grup sohbetine izin veriyor.Mesajlarına emojiler, çıkartmalar eklenebilir, özçekimler ile özelleştirilebilir. Çıkartma galerisinde animasyon ve çizgi film karakterlerinden yapılmış onlarca çıkartma bulunur.WeChat sesli mesajlar ile konuşma yapma konusunda da şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir. Hem ücretsiz olması hem de çoklu platform desteği sayesinde WeChat kendini diğerlerinden ayırt eden gelişmiş ve kullanışlı bir mobil uygulamadır.

SİGNAL NEDİR?

Signal, kendisini gizlilik odaklı bir platform olarak görüyor. Şifrelenmiş yazışmalar, otomatik silinen mesajlar, gizli klavye modu gibi pek çok özelliği var.Sadece yazışmalar değil, sesli ve görüntülü görüşmeler de şifreli. Uygulama açık kaynak kodlu ve böylece sözüne inanmayanları da ikna ediyor.Jack Dorsey'den Edward Snowden'a kadar pek çok usta bu uygulamayı kullanıyor ve tavsiye ediyor.Bugünlerde Elon Musk da WhatsApp'a alternatif olarak Signal'i tavsiye edince şu an devasa bir geçiş başladı ve sosyal medyada da gündem oldu.

Topluluk halinde kanal kurup sohbet odaları kurmak isteyenler için Discord:

Genelde Twitch yayıncıları tarafından kullanıldığı için Türkiye'de adını duyursa da Discord, özellikle oyuncuların favori buluşma mekanlarından. Sıradan bir mesajlaşma uygulamasına kıyasla kalabalık kanallar, sohbet odaları kurma imkanı sunuyor. Kesinlikle gündelik kullanım için uygun değil, ancak yakın çevrenizde Discord kullananların sayısı fazla ise tercih edebilirsiniz.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ KABUL ETMEK ZORUNLU MU, NASIL İPTAL EDİLİR?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.